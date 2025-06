L’Ajuntament estudia la petició dels restauradors d’ampliar l’horari de les terrasses durant el Concurs de Focs

El sector de la restauració ha demanat d’ampliar l’horari de les terrasses pel Concurs Internacional de Focs Artificials. L’Associació d’Empresaris d’Hostaleria (AEH) de Tarragona Ciudad ha fet arribar aquesta petició al consistori, que està obert a estudiar la proposta. El president de l’entitat, Javier Escribano, explica que «no s’ha sol·licitat un temps concret» i assenyala que «hi ha reserves a les 11 de la nit i és complicat atendre-les si no es modifica l’horari».

El mes d’abril passat, el ple municipal de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar definitivament la nova Ordenança de Terrasses i Extensions Comercials, encara que no va entrar en vigor fins el 5 de juny. Un dels punts claus d’aquesta normativa ha estat la unificació dels horaris a tota la ciutat. De diumenge a dijous, han de tancar a mitjanit, mentre que els divendres i dissabtes poden mantenir-se oberts fins l’una de la matinada.

El Concurs de Focs donarà el tret de sortida aquest dimecres 2 de juliol i s’allargarà fins dissabte dia 5. A més, aquest dimarts hi haurà un espectacle de drons. Totes les exhibicions començaran a les 22.30 h i acabaran entorn de les 23 h. Una hora després, les terrasses hauran d’estar tancades, en el cas dels dies d’entre setmana. Els restauradors, tanmateix, confien que l’horari es pugui ampliar de forma temporal mentre duri el certamen.

Fonts municipals confirmen que el consistori «ha rebut la petició del sector» i que el govern municipal ha convocat de forma «extraordinària i urgent» la Comissió de Seguiment de l’Ordenança de Terrasses per debatre aquesta sol·licitud. La reunió tindrà lloc aquest mateix dilluns, a les 12.30 hores. El portaveu municipal de JxCat, Jordi Sendra, s’ha mostrat a favor d’aquesta proposta: «Hem parlat amb els restauradors i volem que, durant els dies del Concurs de Focs, que omplen la ciutat de visitants i d’activitat, s’ampliï una mica més l’horari de les terrasses de manera excepcional». «Creiem que és una manera de donar suport a l’economia local», apunta.

En canvi, el portaveu d’ECP, Jordi Collado, considera que és «una greu imprudència plantejar un canvi d’horaris quan fa menys d’un mes que l’ordenança està en vigor i encara arrossega múltiples problemes en la seua aplicació». A més, dubta que la comissió pugui fer excepcions, ja que «qui modifica l’ordenança ha de ser el ple». L’edil també critica que «tornar a posar per davant el dret al negoci en lloc del dret fonamental al descans del veïnat és una mala idea i una mostra de prioritats equivocades».

Oposició veïnal

La plataforma Som Part Alta també s’ha oposat frontalment a la possible ampliació horària. «Volen afavorir el comerç per davant de la salut pública dels ciutadans. No entenem que l’Ajuntament se'l plantegi, després d’haver escoltat les queixes dels veïns fa pocs dies», expressa Alèxia Amat, una de les portaveus de l’entitat, que divendres va organitzar un debat sobre l’Ordenança de Terrasses. Van participar a la consellera de Comerç, Montse Adan; representants dels grups de l’oposició i Joaquim Martí, advocat especialista en casos de soroll.

Amat valora positivament l’acte, encara que critica que Adan demanés «paciència» als veïns, els quals van poder mostrar el seu «malestar». «Fa almenys 16 anys que tenim paciència», remarca. Igualment, denúncia que, des de l’aplicació de la nova ordenança, «no s’ha vist cap compliment de la normativa». «Hi continua havent terrasses sobresaturades, ocupant més espai del que toca, incomplint horari. Hem de prendre ansiolítics i calmants pel soroll, que no ens deixa dormir», afirma.