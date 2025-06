Detingut a Tarragona per fugir després de provocar un accident amb un cotxe robat a Salou

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha recuperat un cotxe d’un ciutadà alemany sostret a Salou fa gairebé un mes i que circulava amb plaques de matrícula robades d'un altre vehicle. Els fets van passar el passat 25 de juny, cap a les 15.30h, quan la policia tarragonina va rebre l’avís que un cotxe havia fugit després d’estar implicat en un accident amb una moto, deixant ferit el conductor del vehicle de dues rodes, al carrer William Tarín Naurer.

Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana es van desplaçar fins a la zona per atendre a la víctima i per parlar amb possibles testimonis. Un d’ells va facilitar als agents la descripció del conductor i del vehicle i també que havia patit danys molt visibles a la part davantera i que a causa de l’impacte se li havia trencat el parabrisa. També hi anava un acompanyant, però no el va poder veure amb claredat.

Les patrulles de la policia tarragonina van fer una recerca i cap a les 16h, va ser localitzat al carrer Cassen un vehicle amb les característiques que havia descrit el testimoni. A uns 30 metres allunyats del vehicle, hi havia un home i una dona asseguts a terra i que quan van veure la patrulla van fer l’intent de marxar. Els agents van identificar a les dues persones i aquestes van negar en tot moment que tinguessin res a veure amb els fets.

Els agents estaven convençuts que aquest home, de 42 anys, era l’autor de l’accident i van demanar a un testimoni si el podia identificar. Aquest va verificar que sense cap mena de dubte era el conductor del vehicle que havia fugit.

Fins al lloc s’hi van desplaçar més patrulles de la Guàrdia Urbana per fer la prova d’alcoholèmia a l’home i per intentar trobar la clau del vehicle, ja que no la portaven a sobre. Una caporala de la policia tarragonina va trobar la clau mig enterrada molt a prop del lloc on estaven assegudes les dues persones identificades. Un cop recuperada la clau, van obrir el vehicle, dins del qual hi havia documentació que identificava a les dues persones.

A banda, els agents van observar que el vehicle tenia la finestreta posterior del lateral de l'acompanyant estava trencada i tapada amb una bossa de plàstic, un fet que va fer créixer les sospites que el vehicle podia haver estat sostret.

Durant la inspecció del vehicle, es va comprovar el número de bastidor i aquest no coincidia amb la placa de matrícula que portava. Als agents els va saltar l’avís que les plaques de matrícula pertanyien a un altre vehicle de la mateixa marca model i color i que s'havia denunciat la seva sostracció el dia 11 de juny als Mossos d'Esquadra. El vehicle accidentat constava en la base de dades policials com a sostret feia prop d’un mes a Salou.

L’home va ser detingut i acusat dels delictes de falsificació de document públic, oficial o mercantil, robatori o furt de vehicle i també per un delicte contra la seguretat viària per estar implicat en accident de circulació com a causant d'aquest amb fugida i conduir un vehicle de motor sense haver obtingut el permís de conducció o llicència administrativa.