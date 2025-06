Cau un 96% la promoció de nou habitatge a Tarragona durant el primer trimestre de 2025

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La promoció de nou habitatge ha caigut un 95,9% a Tarragona durant el primer trimestre de 2025 en comparació a l'any passat, segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE). Fins al març es va registrar l'inici de la construcció de només vuit immobles a la ciutat, mentre que durant el mateix període del 2024 se'n van començar 195.

En el conjunt del Camp de Tarragona i l'Ebre s'han iniciat 191 habitatges, un 15,7% menys respecte a l'any anterior. En una jornada que se celebra al Pretori de Tarragona, els promotors immobiliaris i CaixaBank han demanat celeritat en l'aprovació del nou POUM de Tarragona. El director de l'APCE, Marc Torrent, ha reclamat «consens polític suficient» per tirar endavant el planejament urbanístic.

Els primers mesos de l'any han significat una davallada en la construcció de nou habitatge tant a la demarcació com a Tarragona ciutat especialment. Pel que fa als immobles acabats, a la capital del Tarragonès es van finalitzar 8 habitatges, una xifra que també representa una caiguda en comparació a l'any passat quan van ser 20. A Reus, en canvi, el primer trimestre se n'han començat 41, el que significa un increment, ja que l'any anterior se'n van iniciar 2.

Pel que fa a la demarcació, s'han iniciat 338 habitatges, un número que suposa una baixada del 15% en comparació al mateix període de l'any anterior. Sí que augmenten els habitatges acabats. En són 191, un 3,2% més que els primers mesos del 2024.

L'any passat es va reprendre el «nivell de producció», segons explica Torrent. En total es van iniciar 1.439 immobles, un 32% més respecte a l'any 2023. Des de l'APCE consideren que és una «bona notícia». «Hem de proveir d'habitatge lliure, assequible i social, en venda i per llogar, el conjunt de la ciutadania», ha assegurat el director.

En referència a la compravenda d'habitatge, el 2024 es van registrar 1.078 transaccions d'immobles nous i 4.256 d'usats al Tarragonès. A la ciutat de Tarragona es van fer 282 compravendes d'habitatges nous i 1.672 d'usats. En el cas del Baix Camp van ser 272 nous i 3.043 d'usats, i a Reus 119 immobles nous i 1.137 d'usats.

A l'espera del POUM de Tarragona

Des de l'APCE advoquen per la col·laboració pública i privada, «per fer efectiu el dret a l'habitatge especialment per als col·lectius més vulnerables». Celebren el pla del Govern per assolir 50.000 nous habitatges a tot Catalunya el 2030 a través de la cessió de solars municipals. A banda d'això, Torrent demana «agilitat» en els tràmits urbanístics i les llicències d'obres per edificar.

En el cas de la ciutat de Tarragona, el director de l'APCE diu que «seria positiu que existís un consens polític suficient per tirar endavant aquest nou planejament general». En la mateixa línia, Òscar Sosa, del Centre d'Empreses de Negoci Immobiliari de CaixaBank, ha dit que és «important» tenir aquesta eina «per saber cap a on ha de créixer la ciutat».

El nou POUM de Tarragona s'està tramitant. L'alcalde Rubén Viñuales ha explicat que ara s'estan fent els informes corresponents i que aquest tràmit s'està «endarrerint» perquè l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha modificat alguns criteris sobre inundabilitat. Tot i això, ha insistit que la intenció de l'equip de govern és fer l'aprovació inicial enguany i la definitiva abans que acabi el mandat el 2027.

Ajuts de l'ICF per a joves

Des d'aquest dilluns ja es poden sol·licitar els nous ajuts per la compra del primer habitatge per a joves d'entre 18 i 35 anys. Es tracta d'un préstec de l'Institut Català de Finances (IFC) que permet finançar l'entrada fins al 20% de l'import de compravenda amb un límit de 50.000 euros, un import que no s'haurà de retornar fins que l'hipoteca amb el banc estigui pagada. Des de CaixaBank valoren positivament la iniciativa. «Un dels reptes és donar accessibilitat a la gent», ha comentat Sosa. «Tot el que siguin mesures per afavorir l'accés a l'habitatge ho veiem molt positivament», ha manifestat.