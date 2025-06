CaixaForum Tarragona programa espectacles i activitats culturals per la 'Nit d'estiu'

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Fundació 'la Caixa' posarà el punt i final a la temporada del CaixaForum Tarragona el proper 10 de juliol a partir de les 19 hores i fins les 23 hores. La programació inclou propostes estimulants i diverses, dirigides a tots els públics, amb la cultura com a protagonista.

D’aquesta manera, CaixaForum Tarragona oferirà al visitant una iniciativa interdisciplinar amb un espectacle al carrer; un taller de música; màgia itinerant; un concert de jazz i un improshow d’humor. L’objectiu és que el públic pugui gaudir amb diverses disciplines culturals i amb propostes participatives on les activitats s’aniran succeint i omplint els espais i sales del centre cultural i alguns carrers emblemàtics de Tarragona.

Aquesta programació es completarà amb la proposta expositiva del centre, protagonitzada per Mamut. El gegant de l’edat de gel, que es podrà veure fins al 27 de juliol. De fet, per visitar l’exhibició el públic podrà gaudir de la proposta Cromatismes sonors. Música per a una exposició, una nova manera de recórrer la mostra amb uns auriculars per escoltar una suggeridora selecció musical preparada per a l'ocasió. Els participants, en relació a diferents elements de la naturalesa, podran triar el cromatisme sonor que prefereixin: aigua per a una playlist més introspectiva, foc per a una més enèrgica o terra amb ànim més explorador.

Una nit de música, màgia i humor

La Nit d’estiu de CaixaForum Tarragona arrencarà a les 19 h des de la plaça Corsini, amb l’espectacle de carrer Topa, una coproducció de Brodas Bros i Kukai Dantza en la qual quatre joves es troben i comencen a ballar al so de la música. Alguns ho fan seguint la música tradicional basca i altres fan hip hop, però tots utilitzen el carrer com a espai vital.

Després de l'espectacle la màgia prendrà protagonisme al centre cultural. Els il·lusionistes Aleix Vidal i Judith Trilirí seran els encarregats de sorprendre els assistents realitzant els seus trucs a pocs centímetres dels seus ulls, ajudant-se de cartes, monedes i objectes comuns que desafien la lògica, generant així una experiència de sorpresa i complicitat.

Paral·lelament a la màgia itinerant, el públic que vulgui gaudir d’una experiència interactiva d’humor, podrà veure l’espectacle Comando Impro, a càrrec de la companyia Impro Barcelona, on els actors es llancen a escena sense guió, sense escenografia i, sobretot, sense vergonya. La seva única missió és fer riure l’espectador, creant escenes a partir dels suggeriments del públic.

A més, el centre comptarà amb el taller La màgia del theremin, a càrrec de Javier Díez Ena, especialista en aquest curiós instrument. En aquest taller, els participants podran descobrir que el theremin és un instrument misteriós que es toca en l'aire, sense contacte. S'endinsaran en la seva història –des dels seus orígens en els anys vint del segle XX, fins al seu ús en pel·lícules de ciència-ficció– i podran generar el so per comprovar com l'electricitat es converteix en música.

Per completar la nit de cultura, el públic podrà gaudir de la veu de la britànica Sara Dowling, considerada una de les cantants de jazz amb més talent a Europa i al seu propi país, on va rebre el premi a la millor vocalista als British Jazz Awards del 2019. Amb arrels a Palestina i Irlanda, posseeix una veu expressiva i magnètica, i el seu estil observa influències de Betty Carter, Sarah Vaughan i Anita O’Day, entre d’altres, però amb una personalitat pròpia evident. Dowling canta juntament amb un altre intèrpret destacat del piano jazz, Ignasi Terraza, un dels jazzistes nacionals amb més projecció internacional. Sara Dowling i Ignasi Terraza Trio —completat per Esteve Pi i Dario Di Lecce— protagonitzaran una trobada musical única.