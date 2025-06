Experts de l'IPHES-CERCA i de la URV participen en la 47a campanya d'excavacions a Atapuerca

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

120 investigadors, personal tècnic de l'IPHES-CERCA i estudiants del màster interuniversitari en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (Erasmus Mundus) de la URV participen en la 47a campanya d'excavacions a la serra d'Atapuerca (Burgos) que es va iniciar el passat 23 de juny. També hi participen de la URV.

El grup tarragoní coordina els treballs arqueològics dels jaciments del Mirador, el nivell TD6 de la Gran Dolina, Galeria, Sima del Elefante, Cueva Fantasma i dels treballs rentat de sediments que es fan al riu Arlanzón. Com en anys anteriors es buscaran la quantitat més gran possible de restes de petits vertebrats que proporcionen informació cronològica, ambiental i climàtica d'aquells ancestres.

A la Sima del Elefante s'identificaran diferents subnivells i processos de formació del paquet sedimentari per «augmentar el registre fòssil» i saber «qui eren, com eren i com subsistien» els homínids que van ocupar l'Europa occidental fa aproximadament 1,2 milions d'anys. Al jaciment la Galeria, s'hi espera recuperar més eines lítiques, com ara bifaces i talladors, així com restes dels animals que van caure a la cavitat, principalment cavalls i cérvols.

A la Gran Dolina es pretén aprofundir en el coneixement del TD6, que conté el conegut Estrat Aurora (TD6.2) i s'hi han descobert restes d'un campament de fa 850.000 anys. A la Cueva Fantasma es vol caracteritzar la morfologia del sector d'entrada, i la dimensió i avaluar-ne el potencial arqueològic. I al Mirador es continuarà progressant en la cavitat en el pla horitzontal i s'excavarà en vertical, amb un sondeig convencional.