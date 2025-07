Viñuales comença a sentir una «certa tensió» per la falta de concreció amb la Biblioteca estatal

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

El ple municipal de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar ahir la cessió gratuïta del magatzem 6 de la Tabacalera a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) perquè hi pugui construir la seva nova seu. L’alcalde, Rubén Viñuales, va celebrar aquest acord, ja que suposa un nou pas per a revitalitzar l’antiga fàbrica de tabacs. Tot i això, reconeixia que «ens falta una de les parts més importants d’aquest projecte: la Biblioteca estatal».

El batlle va interpel·lar el portaveu d’En Comú Podem, Jordi Collado, per la manca de concreció per part del ministre de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar): «Vostè sempre ens està dient el que hem de demanar als nostres al govern d’Espanya. Doncs aquest ministre és seu».

«Som a 26 de juny del 2025 i ja comencem a sentir una certa tensió», expressava Viñuales, qui recordava que, «per llei», cada capital de província ha de comptar amb una biblioteca estatal pública. «No demanem res que no ens pertoqui», afirmava l’alcalde, qui remarcava que «no és cap luxe oriental ni cap caprici».