Unanimitat del ple per extingir la concessió del trenet i tornar a licitar la gestió del servei

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

El deute d’RJ Autocares —l’empresa gestora del trenet turístic— amb l’Ajuntament de Tarragona supera ja els 1,2 milions d’euros. Ahir, el ple municipal va aprovar per unanimitat l’extinció de la concessió vigent del servei per «impagament dels cànons anuals pendents dels anys 2023 i 2024». Així mateix, es va atorgar un període d’audiència de deu dies perquè la companyia pugui fer les al·legacions que consideri oportunes.

El conseller de Llicències, Nacho García Latorre, va recordar que l’actual concessionària va proposar un cànon de 400.000 euros en l’oferta que va presentar el 2020. Aquesta quantia, que «estava molt per sobre del que marcaven en aquell moment els plecs», li va servir per guanyar la licitació per gestionar el trenet per un període de deu anys. L’adjudicació del servei a RJ Autocares es va formalitzar el 31 de maig del 2021, tot i que no va començar a operar fins a l’11 d’abril del 2022.

Pocs dies abans, l’adjudicatària va presentar un escrit a través del qual sol·licitava a l’Ajuntament una adequació de l’import anual a pagar «per circumstàncies sobrevingudes i extraordinàries». L’empresa al·legava que, a causa de la pandèmia per la covid i l’esclat de la guerra d’Ucraïna, l’arribada de turistes a Tarragona va disminuir i el trenet va patir les conseqüències. Així, la companyia va demanar rebaixar el cànon fins als 60.000 euros. És a dir, un 13% dels diners que es van acordar inicialment.

El departament de Pressupostos i Comptabilitat, així com el Cap de gestió de Patrimoni —amb l’aval del Secretari general— van rebutjar la petició el gener del 2024 i RJ Autocares va presentar al·legacions, les quals també van ser desestimades el novembre passat pel ple.

El conseller García Latorre va explicar ahir que «malgrat els intents per arribar a un acord entre l’Ajuntament i l’empresa, ha estat impossible». «No queda altre remei que iniciar l’extinció de la concessió i iniciar una nova licitació», va assenyalar.

Municipalitzar el servei

El portaveu d’En Comú Podem, Jordi Collado, va instar el govern del PSC a «estudiar» i «valorar» la possibilitat que l’EMT pugui «prestar aquest servei». «Segurament, serà la primera línia de bus rendible», etzibava.

L’alcalde, Rubén Viñuales, assegurava que aquesta alternativa ja la va posar ell mateix sobre la taula, però els informes que es van elaborar no recomanaven aquesta opció. El batlle apuntava als «problemes de personal» i «la inversió molt elevada» que suposaria la compra d’un trenet. «El marge de benefici no era suficientment important perquè fos interesant», va afirmar.