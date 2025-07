El Servei d´Urgències i Emergències Socials estarà operatiu les 24 hores del dia tot l'any

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Servei d´Urgències i Emergències Socials de Tarragona (SUEST) amplia la seva atenció per oferir una major cobertura davant les emergències socials.

Ja el passat mes de juliol de 2024, el servei va ampliar el seu horari passant de 8 h a 15 h a estar actiu de 8 a 20 h de dilluns a divendres. Aquest dijous 26 de juny, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona ha aprovat la necessitat d’ampliar encara més l'horari d'aquest servei per oferir cobertura de les emergències socials que ocorrin a la ciutat, durant les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.

El Servei d'Urgències i Emergències Socials de Tarragona atén les situacions sobrevingudes d'urgència i emergència. L'objectiu del SUEST és donar el suport, l’assessorament inicial, l’orientació i acompanyament, i la tramitació i/o derivació si s’escau als recursos necessaris per cobrir la situació sobrevinguda.

La consellera de Serveis Socials i Presidenta de l’IMSST, Cecilia Mangini, ha destacat que «el sentit d'aquesta ampliació és que les emergències evidentment poden ocórrer a qualsevol hora i moltes vegades tenen conseqüències crítiques i s'han de cobrir necessitats bàsiques de les persones afectades de manera immediata».

La consellera de Relacions Ciutadanes, Neteja, Mobilitat i Protecció Civil, Sonia Orts, ha explicat que «apostem per donar una millor cobertura a les urgències i emergències de la ciutat de Tarragona. Es tracta d’una feina transversal entre l’IMSST i la Guàrdia Urbana. Un treball colze a colze d’atenció i protecció a les persones davant la necessitat detectada de donar més cobertura del servei ja que cada vegada hi ha més casos d’urgència que no entenen d’horaris ni de dies setmanals».

Impulsat des de l’IMSST, pensat per a la ciutadania i amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana, el projecte preveu agregar al servei presencial de 8 a 20 hores de dilluns a divendres, guàrdies no presencials que s'activaran de manera telefònica a partir de les 20 h fins a les 8 del matí de dilluns a divendres i 24 hores els caps de setmana i festius. L'ampliació horària està previst que s'iniciï durant aquest mes de juliol.

Tal com ha explicat la consellera Cecilia Mangini, «es pretén vetllar per la visibilitat dels Serveis Socials a la població, com un servei més d’atenció ciutadana, al nivell de la resta de serveis d’emergències com la Policia, Bombers i Serveis Sanitaris. Es tracta ara per ara d'un projecte pilot, però amb vocació de continuïtat, la qual cosa dependrà sobretot que s'aconsegueixin els indicadors previstos, relacionats amb el nombre d'emergències que s'atenguin fins a desembre d’enguany».

El SUEST està ubicat a les dependències de la Guàrdia Urbana. Està actualment integrat per dues treballadores socials que fan torns rotatius de 8 a 15 h i de 15 a 20 h. A partir d’ara, les guàrdies no presencials del SUEST les duran a terme treballadors i treballadores socials, educadors i educadores i psicòlegs i psicòlogues de l'IMSST que activaran el servei quan s’escaigui a través del cap de torn de la Guàrdia Urbana fora de l’horari presencial.

Les guàrdies del SUEST s’activaran davant de casos de dones víctimes de violència masclista i feminicidis; desallotjaments derivats d'incendis, explosions, inundacions o ruïnes imminents de cases o finques; accidents múltiples amb afectació emocional.

Tant els tècnics i tècniques de Serveis Socials com els i les professionals de la GU han rebut formació específica sobre aquest servei.

Les actuacions seran protocol·litzades perquè l'atenció sigui homogènia i coordinada i finalitzaran amb derivacions per a garantir que després de la situació d'urgència les persones rebin atenció des dels serveis bàsics o especialitzats que corresponguin.