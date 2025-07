Es reforça el contracte de recollida d’herbes de Tarragona: «No dona l’abast»

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha tramitat d’urgència un contracte de reforç pel servei de recollida d’herbes. El motiu és que l’actual continuïtat del servei de neteja, a l’espera de l’aplicació del nou contracte, «no dona l’abast».

«Ens permetrà fer front a les herbes que han proliferat a causa de les últimes pluges. Com ja vam dir, des del departament de neteja estem treballant per complementar aquells aspectes que no s’inclouen al contracte que actualment està en situació de continuïtat», expliquen des del consistori.

Fins desembre

L’empresa adjudicatària haurà de retirar les herbes i la vegetació espontània de l’espai públic (vorals, voreres, escocells, camins, accessos, terrenys, etc.) amb desbrossadores, aixades i també aplicarà producte a l’espai públic per tal d’evitar la proliferació d’herbes i vegetació espontània. Es constituiran dos equips que treballaran fins al desembre. El pressupost base de licitació amb IVA és 120.096,57 euros.

No és nou

Aquesta situació no és nova. El consistori va necessitar un nou contracte menor l’any passat amb un pressupost base de 17.545 euros, amb IVA, per a ampliar les labors en la retirada d’herbes al carrer.

Segons indicava l’Ajuntament en l’informe justificatiu d’aquell contracte, «les pluges reiterades de l’estiu i aquest inici de tardor han tornat a provocar l’elevat creixement vegetatiu d’herbes a la via pública».

Aquest fet també ja va ocórrer a la primavera passada, segons s’explica a l’informe, i va motivar ja la contractació menor d’una brigada de maquinista i operari a l’agost del 2023.

Jardineria reforçada

El nou contracte de jardineria dels espais públics de la ciutat sí que ja està en vigor i preveu comptar amb 75 treballadors, 5 més que en l’anterior contracte. Així, el servei també treballarà els caps de setmana.

Es preveu un seguit de millores per actuar anualment sobre 4.000 m2 de superfícies arbustives, sobre 2.000 m2 de gespa, millorar fins a 3.250 metres de xarxa de reg i plantar 350 arbres cada any.