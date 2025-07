Govern i Port volen muntar els molins eòlics del Mediterrani a Tarragona

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

El Govern de la Generalitat de Catalunya va mostrar ahir el seu suport i compromís amb el Port de Tarragona per a posicionar-lo com un dels centres logístics de l’eòlica marina flotant a nivell europeu. En un acte públic, que va comptar amb la presència de representants empresarials i polítics del territori, l’executiu català va destacar el paper «crucial» del port tarragoní per a la transformació energètica a Catalunya. «Tarragona serà protagonista d’aquest canvi, que hem d’assumir», va exposar Sílvia Paneque, consellera de Territori i Transició Ecològica.

L’Autoritat Portuària destinarà 300.000 metres quadrats de les seves instal·lacions a aquesta activitat al Moll de Balears, un cop s’acabi l’ampliació, el 2028, i al futur contradic de Ponent, previst pel 2030. «Ja hem estat en contacte amb una vintena d’empreses del sector i vuit han mostrat interès en Tarragona», va explicar Santiago Castellà, president del Port. L’Autoritat Portuària ha signat contractes de confidencialitat amb diverses companyies. «El Port de Tarragona és una gran oportunitat a nivell català per l’espai disponible. En el moment en què el Mediterrani ho necessiti, estarem preparats», va indicar Castellà.

L’anomenat Green Deal Europeu de la Unió Europea preveu multiplicar la capacitat de l’eòlica marina dels 12 GW existents al 2020 fins als 300 GW al 2050. Enguany ja es licitaran els primers parcs eòlics flotants al Golf de Lleó i al Golf de Roses. En el cas dels parcs italians pròxims a les illes de Sardenya i Sicília, es preveu que s’iniciïn les instal·lacions entre 2028 i 2029. «Estem en un punt d’inflexió, tant a nivell de reindustrialització com de negoci. El potencial de desenvolupament a Catalunya és molt clar», va afirmar Anna Camp, directora de l’Institut Català de l’Energia.

La Prospectiva energètica de Catalunya 2050 marca el camí per aconseguir la neutralitat climàtica energètica al país aquell any. El document marca que el 2030 s’han d’instal·lar a Catalunya 1.000 MW d’eòlica marina. «Amb la instal·lació al golf de Roses, que preveiem licitar els seus treballs aviat, assolirem aquest objectiu», va apuntar Camp. El 2040 s’hauran d’assolir els 1.500 MW i el 2050 els 3.500 MW. En aquest sentit, el Port pot ser el centre de referència català per a aconseguir-ho.

10.000 MEUR

«Se’n parla poc, però la dependència energètica costa 10.000 milions d’euros anuals a Catalunya. Hem d’impulsar un ecosistema propi al voltant de les energies renovables. Tenim les empreses, els professionals i un Govern compromès per a fer-ho», va expressar la consellera Paneque.

En aquest sentit, Paneque també va posar èmfasi en l’impacte que aquesta transformació tindrà al territori. «Cal destacar que l’afectació serà al 2% del territori actual. Els projectes es faran amb el màxim respecte per l’entorn», va indicar la consellera. «Tothom ha de saber que el canvi no pot esperar. Hem de deixar de dependre del petroli i del fas, que tenen data de caducitat», va afegir Paneque.

La directora comercial del port de Tarragona, Genoveva Climent, va explicar que el prototipatge per part de la indústria local s’iniciarà entre el 2026 i el 2027. Així, durant aquest període, els prototips que s’estan desenvolupant podran fer l’assemblatge a les instal·lacions portuàries. «A partir d’aquí, ja seria integrant-nos més a la cadena de valor i aconseguint la integració d’aerogeneradors al port», va explicar. De fet, va detallar que aquesta integració podria arribar als anys 2028 i 2029 amb la construcció dels parcs del golf de Roses i el de Lleó.

Construcció serialitzada

«Després ja passaríem al que seria la construcció de flotadors serialitzada, fent que aquestes infraestructures romanguin més en el temps al port, ja no només per a aquests parcs per al 20230 sinó pels futurs de la zona del Mediterrani Occidental», va afegir. Finalment, va explicar que s’utilitzaria la «zona d’abric» pels elements flotants com a complement de l’activitat prèviament a la instal·lació als parcs.