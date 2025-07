Elvira Vidal s’estrena com a no adscrita amb retrets per part de Junts

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

La consellera Elvira Vidal va viure ahir el seu primer ple com a no adscrita, des que va abandonar el grup municipal de Junts per Catalunya el passat mes de maig. L’edil va mostrar una cara col·laborativa, el seu «sí» en les propostes on hi havia més consens, com la cessió d’un mòdul de la Tabacalera a l’ICAC; com també en els que generaven més divisió. Per exemple, l’aprovació definitiva l’ordenança de la Zona de Baixes Emissions.

Com era d’esperar, ahir es va poder respirar la tensió entre Vidal i el grup municipal de JxCat. Sobretot, per part del portaveu juntaire, Jordi Sendra, que havia esmolat els ganivets. La consellera no adscrita va presentar una moció per a defensar la conservació i difusió de les epigrafies romanes a Tarragona.

L’edil es va estrenar amb victòria, ja que la seva proposta es va aprovar amb els vots favorables dels ex de Vox, ECP, PP i ERC; i les abstencions de Vox i el PSC. Junts va ser l’única formació que s’hi va oposar. «Hem decidit votar que no a totes les iniciatives que presenti la consellera no adscrita», declarava Sendra, qui va reiterar a Vidal que hauria d’«abandonar l’acta de consellera» per «ètica política, dignitat i moralitat».