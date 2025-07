Els treballadors del Joan XXIII protestaran per exigir millors condicions laborals

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

Els treballadors de l’Hospital Joan XXIII protestaran la setmana que ve per exigir millors condicions laborals. Els sindicats han acordat mobilitzar-se el dilluns, dimarts i dimecres per denunciar la «greu» situació que pateix el personal del centre, marcada per una «gestió deficient». A les 7.45 h, es concentraran a la zona de direcció, on s’escoltarà una gran xiulada, que es traslladarà a les portes de l’hospital a les 11 h.

El passat 19 de juny, la Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) va emetre un comunicat on assenyalava les «vulneracions continuades dels drets laborals» dels treballadors. En aquest sentit, alertaven que «la majoria dels professionals acumulen més de 30 dies pendents de gaudir corresponents a l’any 2024». A més, apuntaven que existeix una denegació sistemàtica i «sense justificació», per part de la direcció, dels sis dies d’assumptes propis que recull el conveni.

Així mateix, asseguraven que el personal pateix modificacions constants en les seves planificacions setmanals «moltes vegades notificades amb menys de 48 hores d’antelació». Aquesta setmana, el sindicat FTPS també ha denunciat totes aquestes problemàtiques, les quals «està portant els professionals al límit».

El delegat sindical d’FTPS i president de la Junta Personal del Joan XXIII, Ángel Chávez, destaca la «manca crònica de personal» com un dels grans assumptes a resoldre. En aquest sentit, no només assenyala a la direcció del centre, sinó també a l’Institut Català de la Salut.

«Reclamem que es respectin els drets laborals i la flexibilitat per conciliar, així com la transparència i la comunicació fluida amb els professionals», remarca. D’altra banda, alerta que la situació que pateix el personal pot comportar «riscos greus en la qualitat assistencial», ja que els treballadors es troben «esgotats físicament i mentalment».

Respecte a això, la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) i la Plataforma per la Salut del Camp de Tarragona han lamentat, a través d’un comunicat, el tancament de llits al Joan XXIII. Ambdues entitats reclamen que s’ampliï la plantilla: «No és qüestió de fer més edificis, més habitacions, més serveis, si després no els tenen coberts amb personal».