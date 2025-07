Adjudiquen la compra de 10 autobusos híbrids que s’incorporaran a la flota de l'EMT el 2026

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aquest matí la consellera de Mobilitat de l’Ajuntament de Tarragona i presidenta de l’EMT, Sonia Orts, ha detallat el pla de renovació de la flota d’autobusos de l’EMT, el més ambiciós dels últims vint anys. Amb una inversió prevista de gairebé 12 milions d’euros, s’incorporen 33 nous vehicles entre 2024 i 2027, amb l’objectiu de reduir les emissions contaminants, millorar la qualitat del servei i ampliar l’operativa.

«Aquest govern va detectar des del primer dia la urgència de renovar i ampliar una flota envellida. Apostem per un transport públic sostenible, del segle XXI, pensat per a les persones i també per facilitar la feina dels xofers», ha destacat la consellera durant la roda de premsa. Així mateix, ha afegit que «a finals d’aquest 2025 el 30% de la flota ja serà de baixes emissions, i el 2027 haurem renovat més de la meitat de la flota, incorporant vehicles molt més eficients i sostenibles».

Compra i manteniment de 10 busos híbrids

El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona va aprovar ahir dijous l’adjudicació de la compra de 10 autobusos híbrids a l’empresa Solaris Bus Iberica, SL per un valor de 3.450.000 € sense IVA. I també l’adjudicació del manteniment d’aquests 10 autobusos a 14 anys per un import de 1.750.000 €. Són vehicles híbrids dièsel-elèctrics que compleixen amb la normativa EURO VI, que disposaran de totes les homologacions espanyoles i europees vigents i amb una tecnologia molt més respectuosa amb el medi ambient i amb baixes emissions. Està previst que els 10 autobusos híbrids s’incorporin a la flota de l’EMT durant el tercer trimestre del 2026.

Quatre autobusos elèctrics i sis híbrids, operatius aquest 2025

Sonia Orts també ha explicat que «al llarg dels pròxims dies farem la recepció de 4 autobusos elèctrics que ja circularan aquest estiu, i durant el tercer trimestre d’enguany rebrem 6 nous autobusos híbrids que s’incorporaran a la flota d’autobusos municipal».

D’una banda, els 4 autobusos elèctrics es van adjudicar l’agost del 2024 a l’empresa Alfabus Europa, SRL per un valor de 2.792.000 € sense IVA, dels quals 800.000 € van ser finançats pels Fons Next Generation. D’altra banda, 6 autobusos híbrids adjudicats l’octubre passat a l’empresa Daimler Buses España, S.A. per un valor de 1.896.000 € sense IVA, s’incorporaran a la flota municipal a finals d’aquest 2025. Dels 10 nous autobusos que arriben, 7 vehicles serviran per ampliar el parc d’autobusos municipal i 3 vehicles per substituir-ne d'actuals, els més antics. Per tant, aquesta tardor l’Empresa Municipal de Transports comptarà amb una flota de 84 autobusos. (Actualment la flota de l'EMT és de 77 autobusos).

Tanmateix, per a l’any vinent està prevista la licitació de deu autobusos híbrids més que seran recepcionats el 2027. I finalment, cal afegir la incorporació de tres autobusos d’hidrogen a finals de l’any 2024, amb finançament recolzat pels Fons Next Generation.

Més de la meitat de la flota renovada el 2027

L’EMT compta actualment amb una flota de 77 autobusos, molts dels quals superen els 18 anys d’antiguitat, amb els problemes operatius, de manteniment i ambientals que això comporta. Amb aquest nou pla, el 2025 el 30% de la flota ja serà de baixes emissions, i el 2027 s’haurà renovat més del 50% del total, incorporant vehicles molt més eficients.

La renovació de la flota se suma a altres iniciatives de foment del transport públic com és la pròrroga de la bonificació del 50% en abonaments fins al 31 de desembre de 2025. L’Ajuntament ha decidit augmentar l’aportació municipal per mantenir aquest descompte tot i la reducció de la subvenció estatal. O la implantació de les dues fases de l’intercanviador Battestini, un projecte tècnicament complex que ha estat desplegat amb èxit per l’equip de l’EMT.