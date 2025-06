Viñuales, sobre l'estació intermodal de Vila-seca: «si em diuen que perdré més trens, no la vull»

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, defensa que Tarragona tingui una estació intermodal pròpia i assegura que la projectada a Vila-seca pot fer que Tarragona tingui menys trens que ara. «Si em diuen que perdré més trens, no la vull», expressa, i es basa en un informe extern per afirmar que la ciutat podria deixar de tenir les connexions amb València i l'R16 procedent de les Terres de l'Ebre. En una entrevista a l'ACN, també avança que el ministeri de Transports ja està redactant l'estudi de viabilitat de la sortida de mercaderies del port de Tarragona cap a l'interior. Alhora, es mostra optimista respecte tenir enllestit el nou POUM abans d'acabar el mandat i confia en que el contracte de la brossa es desbloquegi el juliol.

Les connexions ferroviàries han estat un dels principals focus d'atenció dels primers dos anys de mandat de Rubén Viñuales com a alcalde de Tarragona. L'entrada en funcionament del tercer fil ferroviari comportarà un increment del pas dels trens de mercaderies perilloses pel centre de Tarragona. Un fet que ha fet aixecar la veu a la societat civil i als partits polítics, que alerten del risc que suposaria per a la població i que, de retruc, probablement comportaria una reducció dels trens de passatgers i de les connexions amb Barcelona. «No estem en contra del tercer fil, estem en contra de que ens passin eternament les mercaderies. Han de deixar de passar per la façana marítima i pels càmpings», argumenta Viñuales.

Per això, està «pressionant» el ministeri de Transports, treballant amb el port de Tarragona i amb Vila-seca per tal que els combois que surten del port no passin per la ciutat sinó que vagin en direcció nord per un nou «bypass, una ronda de Dalt ferroviària». «Fa un parell de setmanes van tenir una reunió amb el president del port de Tarragona i l'alcalde de Vila-seca per parlar de la sortida de mercaderies, i el ministeri ja està redactant a escala 1:5.000 l'estudi de viabilitat de la sortida de mercaderies per l'interior», avança. El primer document que tenien fins ara era a escala 1:25.000, fet que permet planificar el nou traçat amb més detall.

També en matèria ferroviària, en les darreres setmanes s'ha mostrat crític amb la nova estació intermodal projectada entre Vila-seca i Reus. Viñuales afirma que la ciutadania de Tarragona hi perdrà i que tenen estudis propis que demostren que el gruix de viatgers és a la ciutat i que aquesta nova estació els dificultaria l'accés al tren. Des de l'Ajuntament de Tarragona han presentat al·legacions al ministeri. «Desitjo que el ministeri ens digui que estem equivocats, que la intermodal és bona pel territori i que Tarragona no hi perd. Però no em conformo amb no perdre. Tarragona hi ha de guanyar», expressa.

«No m'agradaria que sembli que la fan allà -entre Reus i Vila-seca- perquè és barata i fàcil de fer. Els nostres informes d'enginyers externs ens diuen que Tarragona podria perdre fins i tot els trens que venen de València i que l'R16, que ve de Terres de l'Ebre, deixaria de passar per la ciutat», raona. «Si em diuen que perdré més trens, no la vull», exclama.

Per això, defensa la creació de l'estació d'Horta Gran, a tocar del riu Francolí. «És l'estació que permet que es puguin agafar tots els trens, perquè a Tarragona hi ha els usuaris. Les empreses comercialitzadores posen trens on hi ha gent; i saben que a Tarragona hi ha dos milions d'usuaris de regionals i 700.000 més que van a l'estació de Camp de Tarragona. És un negoci que segur que voldran», defensa. Respecte el preu, reconeix que seria més cara, pels diferents enllaços ferroviaris que caldria fer, però es pregunta: «que va sortir bé de preu la de Màlaga? O la de València, o la de Girona? Girona pot tenir-ne i nosaltres no? Per què?». Tot plegat ha generat enuig a Vila-seca i el seu alcalde, Pere Segura, ha abandonat temporalment les reunions de treball de la futura Àrea Metropolitana de Tarragona.

El POUM, aquest mandat

Viñuales manté que el nou POUM estarà enllestit aquest mandat per, com a mínim, «poder presentar l'aprovació inicial». A dia d'avui manquen alguns informes tècnics, com el d'inundabilitat i viabilitat econòmica, que s'estan endarrerint més del previst. Això, no obstant, no serà un escull, segons l'alcalde. Sense POUM, actualment el consistori es regeix per unes normes urbanístiques transitòries que caduquen a mitjans del 2027. Una eina que, en cas que el nou planejament no estigués enllestit, s'hauria de prorrogar. «Tarragona mereix un POUM per poder saber les regles del joc i poder tenir un creixement que transformi la ciutat», manifesta.

Un dels elements que té menys consens a dia d'avui entre els grups municipals és el de Mas d'en Sorder, un mas modernista que es troba en mal estat i a l'entorn del qual s'hi volen construir habitatges, a tocar del terme municipal del Catllar. Viñuales reconeix que sense el nou POUM no es pot tirar endavant i concreta que la intenció és «construir a l'altra banda d'un carrer que ja està urbanitzat des de fa molt de temps» i no pas al mig d'una zona verda. «Crec que podem intentar arribar a acords», sosté.

Per tirar endavant el nou planejament el govern municipal del PSC haurà de pactar. «Amb ERC tenim molts punts coincidents, i amb Junts i En Comú Podem, també. Amb aquests grups tenim una majoria més que necessària, i ens agradaria que hi hagués el màxim consens possible», manifesta. Així, valora que estan treballant «de manera sincera» i que caldrà que tothom faci cessions per poder acordar el document final. Viñuales no menciona el PP, de qui afirma que s'han descartat ells mateixos: «a vegades plantegen uns creixements més dignes d'una altra època», considera, i defensa que el creixement ha de ser «econòmic, social i mediambiental».

Nou contracte de la brossa

Pel que fa al nou contracte de la brossa, immers en un reguitzell de recursos de les empreses que opten a fer la neteja de la ciutat, Viñuales es mostra confiat que es desbloquejarà aquest juliol. La seva previsió és que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic permetrà que s'adjudiqui definitivament a Urbaser. «Si no ens donessin la raó, el que faríem és tornar a replantejar amb l'empresa actual (FCC) la continuació del servei» per tal de renegociar les condicions i poder llogar i comprar maquinària, entre altres coses. Amb tot, el batlle defensa l'actuació que el consistori ha fet en aquest afer i afirma que s'han limitat a complir les indicacions del tribunal i dels tècnics municipals.

De tota manera, reconeix que les altres empreses participants al concurs probablement recorreran a la via judicial, una situació que pot allargar el conflicte durant anys. «De moment els recursos que han presentat els han estat denegats», indica, i expressa que la dilatació del procediment no suposaria cap problema per l'ajuntament.