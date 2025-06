El ple municipal aprova la cessió gratuïta d’un magatzem de la Tabacalera a l’ICAC per 50 anys

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona continua avançant en el seu pla per revitalitzar la Tabacalera. El ple municipal ha aprovat aquest dijous la concessió administrativa del magatzem número 6 al Consorci de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) perquè pugui construir-hi la seva nova seu. La cessió serà per un període de 50 anys i amb un cànon gratuït. Amb tot, l’inici de les obres no es preveu fins al 2026 i els treballs s’allargarien fins al 2028, segons les primeres estimacions. La inversió total ascendirà fins als 5,3 milions d’euros, un cost que assumirà la Generalitat de Catalunya.

L’administració autonòmica gestiona aquest centre de recerca, formació avançada i difusió de la civilització i la cultura clàssica; juntament amb la Universitat Rovira i Virgili. Actualment, la seu de l’ICAC està ubicada a la plaça d’en Rovellat. Amb aquest moviment cap a la Tabacalera, es podria triplicar la superfície de l’edifici que ocupen ara a la Part Alta, passant dels 1.000 metres quadrats als 3.000 aproximadament. Això permetria ampliar laboratoris, aules i oficines.

El magatzem en qüestió compta amb quatre pisos i es troba en una posició estratègica, ja que es troba més a prop del parc arqueològic de la Necròpolis Paleocristiana, on l’Estat està duent a terme una rehabilitació integral valorada en 7 milions d’euros. Per tant, hi hauria la possibilitat de connectar ambdós espais.

Amb el trasllat de l’ICAC, es produirà un efecte dominó. I és que l’Ajuntament té previst que l’edifici de la plaça d’en Rovellat passi a ser la nova seu dels Xiquets de Tarragona quan aquest quedi alliberat. Cal recordar que la colla castellera porta sis anys sense un local propi on assajar. La idea del consistori és que aquest equipament també pugui funcionar com a centre social per als veïns de la Part Alta, tot i que s’ha d’acabar de definir en el futur projecte.

El passat febrer, el ple municipal també va aprovar la concessió administrativa del mòdul 5 de la Tabacalera a Euses per a la implementació d’un centre universitari. A més, a l’antiga fàbrica de tabacs es projecten altres grans equipaments com el Conservatori de Música i la futura Biblioteca provincial.

La ZBE, de nou a debat

Avui també es votarà l’aprovació definitiva de l’Ordenança per a la creació i gestió de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Tarragona. Fa tres mesos, es va produir l’aprovació inicial amb els vots a favor del PSC, Junts i els dos exconsellers de Vox; l’abstenció d’ERC i ECP; i el «no» del PP i Vox. Aquest serà el primer ple amb tres edils no adscrits, després de la marxa d’Elvira Vidal de Junts per Catalunya.

De fet, l’edil portarà una moció per a la conservació i difusió de les epigrafies romanes de la ciutat. En Comú Podem en presentarà una de suport al dia internacional de l’orgull LGTBI, amb el PSC, Esquerra, Junts i Vidal. El PSC, ERC i ECP també defensaran una moció per demanar l’embargament d’armes a Israel i el suport a les resolucions internacionals contra el genocidi del poble palestí.