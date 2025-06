Montse Teuler, perpetuadora de les festes de Santa Tecla 2025

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Montse Teuler Roca serà proclamada perpetuadora de les festes de Santa Tecla 2025. Nascuda a Tarragona al 1951, Teuler és membre del Ball de Dames i Vells des del 1986, on al llarg dels anys ha treballat de manera incansable realitzant tasques de costura, bugaderia, preparació d’assajos, atrezzo, logística de les actuacions del ball...Alguns anys va ser capitana del cos de seguretat del mateix ball. Actualment segueix activa a Dames i Vells assumint encara gran part d’aquestes tasques.

A partir del 1985 col·labora amb el Ball de Diables en la confecció i manteniment del vestuari de l’Arcàngel Sant Miquel així com a la teatralització del personatge, tasca que va desenvolupar fins ben entrats els anys 90 compaginant-los amb la seva dedicació al Ball de Dames i Vells.

Tal com ha explicat la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, la proposta de la Montse Teuler, consensuada aquest dimecres 25 de juny a la Comissió Assessora del Seguici Popular, pretén ser «un reconeixement a les cares que gairebé mai es veuen, a aquelles persones que de manera generosa i anònima contribueixen a que cada any, per Santa Tecla, els rituals que ens son propis es manifestin de la millor manera possible».

La proclamació s’efectuarà, com és habitual, dins del tradicional acte de La Crida, que marcarà el tret de sortida de les festes de Santa Tecla 2025.