Infermeres, llevadores i fisioterapeutes reclamen el 5 % de pagues extres retallat el 2010

Infermeres, llevadores i fisioterapeutes de tot Catalunya, convocades pel sindicat SATSE, s'han manifestat aquest dijous en diferents punts del territori per reclamar la recuperació del 5 % de les pagues extres que els va ser retallat el 2010.

Concretament, el col·lectiu s'ha concentrat a les portes dels hospitals Vall d'Hebron (Barcelona), Josep Trueta (Girona) i Joan XXIII (Tarragona), a més de al Centre d'Atenció Primària (CAP) Bordeta Magraners (Lleida).

Sota el lema «de la nostra extra, que no es mengin ni un euro», les professionals de la salut han exigit que, «si les retallades ja han passat», han de tenir «una paga extra actualitzada a dia d'avui».

Segons els càlculs de SATSE, cada infermera ha perdut aproximadament uns 700 euros anuals, per la qual cosa en els últims 15 anys les infermeres haurien perdut prop de 10.500 euros cadascuna.

«El nostre sou és una mica just com per anar perdent aquests diners», ha explicat la secretària provincial de SATSE Tarragona i secretària d'acció sindical de l'organització a Catalunya, Caterina Ródanes, que ha insistit: «No és just perquè aquests diners són nostres».

Ródanes ha apuntat el Govern d'Espanya, responsable de l'ingrés de les pagues extraordinàries, i ha assegurat que aquesta qüestió «afecta la sanitat pública» i «tot l'Estat», per això l'ha instat a incloure en la pròxima Llei de Pressupostos Generals de l'Estat l'import íntegre de les pagues extres de tot el personal sanitari del país.