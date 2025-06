Els treballadors del Joan XXIII protestaran per denunciar la sobrecàrrega de feina i la manca de planificació

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els treballadors de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona protestaran la setmana vinent per denunciar la sobrecàrrega assistencial, la manca de conciliació i la falta de planificació del centre hospitalari. Segons han confirmat fonts sindicals a l'ACN, les protestes es faran el pròxim dilluns, dimecres i divendres.

També denuncien el tancament de quatre llits de la Unitat de Cures Intensives (UCI) per falta de personal. Per contra, la direcció del centre hospitalari diu que es garanteix una atenció "segura i de qualitat" als usuaris i que això inclou fer "les contractacions necessàries per assegurar l’assistència i alhora respectar el descans i les vacances dels professionals".

Segons la membre de la Junta de Personal de l'Hospital Joan XXIII del sindicat CATAC-CTS, Marina Roig, els professionals estan cansats i esgotats per la manca de planificació de l'hospital, que provoca retards en la concessió de permisos, tant de vacances com per a la conciliació familiar des de fa un any i mig. "Estan sobrecarregats perquè s'estan cobrint les necessitats estructurals de l'hospital amb hores extres", ha lamentat Roig. La infermeria és una de les categories més afectades, però no l'única categoria.

"L'empresa ens va informar que volien reconduir aquestes hores i convertir-ho en professionals, en contractació. Però, no s'està fent i, ara, de cara a l'estiu la situació és bastant crítica, per no dir molt crítica", ha afirmat Roig. Per això, els sindicats han convocat mobilitzacions la pròxima setmana. En concret, a primera hora de la jornada del dilluns, dimecres i divendres als passadissos de les respectives direccions i després a les 11 hores a la porta del centre sanitari.

Alhora, la membre de la Junta de Personal de l'Hospital Joan XXIII ha denunciat el tancament de quatre llits de l'UCI per la manca de treballadors. Actualment, hi ha en funcionament 24 llits dels 30 que es van obrir inicialment. Roig ha explicat que es van tancar dos d'ells fa temps i que ara se n'han tancat quatre més. D'altra banda, també ha lamentat que s'han incrementat les ràtios de pacient per infermera en alguns serveis.

"Atenció segura i de qualitat"

Per la seva banda, la direcció de l’hospital Universitari Joan XXIII ha afirmat que "garanteix una atenció segura i de qualitat als usuaris". "Això inclou dur a terme les contractacions necessàries per assegurar l’assistència i alhora respectar el descans i les vacances dels professionals", han assenyalat.

Respecte al tancament de llits de l'UCI, han asseverat que els recursos assistencials "s’ajusten de manera dinàmica a la demanda sempre garantint una atenció segura i de qualitat als pacients". Per Roig, aquest posicionament de la direcció és una mostra que volen seguir "intentant d'abusar o coaccionar els professionals perquè segueixin fent hores extres per poder donar els serveis".

Indignació de la FAVT i la Plataforma per la Salut del Camp de Tarragona

La Federació d'Associacions de Veïns/es de Tarragona (FAVT) i la Plataforma per la Salut del Camp de Tarragona han lamentat el tancament de llits a l'hospital. "És indignant que s'hagin de tancar llits per la falta personal i que els treballadors estiguin exhausts per cobrir les necessitats que tenen", ha manifestat el portaveu de la FAVT, José Martín. Ambdues entitats reclamen que s'ampliï la plantilla. "No és qüestió de fer més edificis, més habitacions, més serveis, si després no els tenen coberts amb personal", ha tancat Martín.