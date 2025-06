Compromís de Govern al Port de Tarragona perquè sigui un hub d'eòlica marina flotant

Publicat per Redacció ACN Creat: Actualitzat:

El Port de Tarragona vol esdevenir un hub per la construcció, muntatge i logística de l'energia eòlica marina flotant. El Govern ha donat suport públicament al projecte aquest dijous en un acte institucional. «El Govern està totalment compromès perquè Tarragona esdevingui un nucli crucial en el desplegament d'aquesta eòlica marina flotant a la Mediterrània occidental», ha afirmat la consellera de Territori Sílvia Paneque.

L'Autoritat Portuària destinarà 300.000 metres quadrats de les seves instal·lacions a aquesta activitat. Concretament, al Moll de Balears i al futur contradic de Ponent. El president de Port ha explicat que s'han posat en contacte amb una vintena d'empreses, amb nou de les quals ja han signat acords de confidencialitat.

El Port de Tarragona es prepara per ser un punt estratègic del sector de l'energia eòlica marina flotant i convertir-se en un actor clau del muntatge i transport de grans aerogeneradors marins per tal que aquests s'instal·lin en futurs parcs eòlics en altres punts del Mediterrani, com el golf de Roses o el de Lleó. A l'estat espanyol hi ha dinou àrees del mar Mediterrani i de l'oceà Atlàntic en estudi i el pla d'ordenació marítima, aprovat aquest febrer, només inclou la zona Leva 1 a Catalunya.

En l'acte institucional, el president del port tarragoní, Santiago Castellà, ha assenyalat que l'ampliació del moll de Balears, amb una inversió de 75 milions, suposarà sumar 19 hectàrees més d'espai portuari i ampliar el calat fins a 23 metres. En paral·lel, ha recordat que han iniciat la tramitació per les obres del contradic de Ponent, les quals permetrà tancar les instal·lacions i tenir dos molls adossats, generant nous espais potencialment utilitzables per l'eòlica marina. Es preveu que l'ampliació del Moll de Balears estigui enllestida el 2028 i el contradic a finals de 2030.

«Per tant, el Port de Tarragona tindrà espais disponibles en el moment en què el Mediterrani necessiti l'eòlica marina, quan les grans licitacions de port de Sicília i Sardenya, estiguin al mercat, tindrem els espais necessaris», ha assegurat Castellà. De fet, enguany, està previst que es licitin els primers parcs eòlics flotants del golf de Lleó i el de Roses. Pel que fa als parcs italians, es preveu que s'iniciïn les instal·lacions entre el 2028 i el 2029.

Castellà ha asseverat que construir espais únicament per l'eòlica marina no és «rendible» i que cap port ho faria, i que per aquesta raó, usaran els nous espais per al sector de l'eòlica marina fins que el Moll de Balears no tingui en ple funcionament tota l'operativa. «Estem construint espais pensant en el granel sòlid, pensant en les noves mercaderies que estem aconseguint portar al Port de Tarragona, com és el mineral de ferro que ens ve des del Brasil i que ens estem configurant com el hub de la seva distribució a Europa», ha assenyalat.

El president del Port també ha afirmat que el sector de l'eòlica marina és «especialment estratègic». «Catalunya, que té fortalesa evident amb la recerca i amb les empreses i amb la tecnologia vinculada a aquest sector, li interessa participar del debat global», ha dit i ha afegit que «Tarragona és la gran oportunitat de Catalunya per posicionar-se» en aquest sector. A més, ha remarcat que s'han reunit ja amb una vintena d'empreses nacionals i internacionals. D'aquestes, vuit han mostrat interès per instal·lar-s'hi i amb nou han signat un acord de confidencialitat per continuar treballant.

El sector d'eòlica marina flotant, una oportunitat

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que el port tarragoní és una infraestructura «absolutament crucial» per Catalunya. «També tinc la convicció que l'energia neta és absolutament crucial pel nostre futur en termes econòmics i de progrés econòmic i social. Catalunya té un potencial enorme per liderar l'eòlica marina flotant», ha afirmat. De fet, la consellera ha dit que la dependència energètica té un cost «inassumible, són 10.000 milions d'euros anuals». Per això, ha subratllat que les energies renovables són el camí i que el Govern hi està plenament compromès.

«Amb aquest acte volem oficialitzar que el Govern està totalment compromès amb què Tarragona sigui un hub tant per al muntatge com per la logística de l'eòlica marina flotant a Catalunya i, no només a Catalunya, sinó que siguin referents a Espanya i a Europa», ha manifestat Paneque. Alhora, la titular de Territori ha remarcat que el Port de Tarragona té una experiència «llarga acreditada» com a operador logístic, estratègic, a escala europea. Això sosté, permet a l'executiu català impulsar aquesta infraestructura «com un pol de fabricació, de muntatge, d'aerogeneradors marins flotants, d'alt respecte, amb el nostre entorn paisatgístic», ha comentat. Per Paneque, tant el projecte del port tarragoní com l'aposta per les renovables suposen una «oportunitat» de creixement per al país, les quals s'han de fer respectant «al màxim» tot l'entorn natural.

Dates claus: 2028 i 2030

La directora comercial del port de Tarragona, Genoveva Climent, ha explicat que el prototipatge per part de la indústria local s'iniciarà entre el 2026 i el 2027. Així, durant aquest període, els prototips que s'estan desenvolupant podran fer l'assemblatge a les instal·lacions portuàries. «A partir d'aquí, ja seria integrant-nos més a la cadena de valor i aconseguint la integració d'aerogeneradors al port», ha indicat. De fet, ha detallat que aquesta integració podria arribar als anys 2028 i 2029 amb la construcció dels parcs del golf de Roses i el de Lleó, previstos per al 2023.

«Després ja passaríem al que seria la construcció de flotadors serialitzada, fent que aquestes infraestructures romanguin més en el temps al port, ja no només per a aquests parcs per al 2030 sinó pels futurs de la zona del Mediterrani Occidental», ha afegit. Finalment, ha explicat que s'utilitzaria la «zona d'abric com a complement a aquesta activitat», per tal d'ubicar-hi els elements flotants prèviament a la seva instal·lació en els parcs que s'autoritzin a la Mediterrània.