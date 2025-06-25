Societat
Tarragona Turisme ofereix visites teatralitzades al Camí de Ronda
La iniciativa 'Fem la Ronda! és gratuïta i va dirigida tant als tarragonins com als visitants
El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona oferirà a partir de l’1 de juliol i fins al 20 de desembre Fem la Ronda!, un programa que inclou tres rutes teatralitzades gratuïtes i dirigides tant a tarragonins com a visitants i que s’ubicaran a diferents punts del Camí de Ronda.
L’objectiu de les visites tematitzades és oferir una experiència immersiva entre canteres romanes, pirates i batalles napoleòniques. Aquestes rutes proposen un recorregut dramatitzat pels episodis més sorprenents de la història de la ciutat: des de les antigues pedreres romanes, fins als atacs pirates al Mediterrani, passant per les guerres napoleòniques.
El públic d’aquestes visites no serà un simple espectador, sinó còmplice i protagonista de l’acció, interactuant amb els personatges que van apareixent al llarg del recorregut: soldats, comerciants, corsaris, nobles, contrabandistes o tropes d’actuació, tots ells representats en un entorn real.
Les rutes establertes són:
- La Ruta 1. L’or i la traïció: una ruta entre pirates i soldats. Convida els participants a endinsar-se a les llegendes dels pirates i corsaris que van amenaçar les costes de Tarragona!
- La Ruta 2. La Clau de Tàrraco. Viatja a l’època de l’esplendor de Tàrraco, on naixien temples i muralles. Descobreix les històries ocultes dels picapedrers romans en un entorn natural espectacular, carregat d’història i misteri.
- La Ruta 3. La Rosa i la llibertat d’un poble. Reviu l’ocupació i la resistència de la ciutat durant la Guerra de la Independència. Coneix els personatges que van lluitar per la llibertat i la supervivència que portarà els participants a viatjar al cor de la Tarragona del segle XIX.
Les tres propostes tindran una durada aproximada de 100 minuts. Al juliol i a l’agost es duran a terme a les 18.30 h. Al setembre, es realitzaran a les 18 h i durant els mesos d’octubre, novembre i desembre, les rutes s’iniciaran a les 10 h.
La consellera de Turisme i presidenta del PMTT, Montse Adan, ha explicat durant la presentació en roda de premsa aquest matí que «aquestes rutes estan destinades a tots els públics, tant del territori com visitants que vulguin viure espais tan espectaculars com el Camí de Ronda d'una forma viva i interactiva».
Les visites teatralitzades són obertes a tothom i requereixen inscripció prèvia a través d’aquest ENLLAÇ. Les tres rutes s’oferiran en quatre idiomes; català, castellà, anglès i francès. L'empresa adjudicatària d'aquestes activitats és Camaleon en Escena.
Aquest projecte s’emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació i està finançat pels Fons Next Generation EU.