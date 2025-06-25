Mobilitat
Sant Pere i Sant Pau tindrà un nou aparcament amb 140 places
L’Ajuntament arranjarà una zona darrere del poliesportiu
El barri de Sant Pere i Sant Pau disposarà d’un nou aparcament per a vehicles darrere de la zona del poliesportiu municipal. L’Ajuntament preveu fer-hi una obra provisional d’anivellament i pavimentació del descampat, a tocar del Bloc Xile. El consistori ha licitat els treballs amb un pressupost de 39.165 euros, sense IVA. «Actualment, el barri pateix un dèficit en zones d’aparcament en superfície, situació aquesta que es veurà agreujada amb l’inici de les obres interiors d’estintolament de l’aparcament situat a la 5a Promoció i al posterior inici de les obres de remodelació de la plaça existent sobre la coberta del dit aparcament», s’indica a la memòria del contracte.
D’aquesta forma, el govern municipal vol pal·liar aquest dèficit actuant en una zona de més de 3.000 m² i que donarà lloc a 140 places d’aparcament. «S’han valorat diverses opcions i s’ha optat per habilitar una zona d’aparcament temporal en espera de poder estudiar i executar alternatives definitives. Aquesta zona donarà servei tant als residents del barri com als usuaris de la zona esportiva», afegeix el consistori. Fonts municipals confirmen al Diari Més que la idea és que a futur es puguin fer les «obres necessàries» perquè l’espai tingui tots els serveis i sigui un pàrquing pel barri.
8 mesos d’obres a la Quinta
Les obres a la Quinta Promoció tenen una durada prevista de 8 mesos i un pressupost total de 805.690,07 euros IVA inclòs. El nou projecte inclou la demolició de la pavimentació, jardineres i grades existents per tal de poder retirar la impermeabilització actual i substituir-la per una de nova. Des de fa anys els veïns de la zona demanaven una rehabilitació integral de la plaça.