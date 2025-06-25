Societat
El passeig de les Palmeres acollirà la primera fira d'estiu 'Artesania a la fresca'
Se celebrarà del 26 de juny al 6 de juliol i comptarà amb la participació de nou artesans de l’Associació Tarragonina d'Expositors d'Artesania (ATEA)
El passeig de les Palmeres de Tarragona acollirà a partir de demà dijous i durant onze dies la primera fira d’estiu de la ciutat, Artesania a la Fresca. Aquesta comptarà amb un total de nou artistes artesans de l’Associació Tarragonina d'Expositors d'Artesania (ATEA), els quals exposaran les seves creacions del 26 de juny al 6 de juliol al tram del passeig més proper a la Rambla Vella.
La fira obrirà en horari ininterromput d’11.00h del matí a 00.00h de la nit i també comptarà amb una creperia com a punt de venda de restauració. La iniciativa està impulsada per Mercats de Tarragona amb la col·laboració de la Conselleria de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona.
Alguns dels productes que es podran trobar a les casetes des artesans de la fira són creacions de bijuteria, bosses i motxilles, figures d’animació, aromes i complements, art i decoració africana, productes de papereria i manualitats, macramé de decoració i cosmètica natural, entre d’altres.
La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha celebrat l’impuls d’aquesta nova fira a la ciutat i ha subratllat que «considerant l’èxit que va tenir la primera Fira de Pasqua celebrada a la mateixa ubicació el passat mes d’abril, aquesta nova Fira d’Estiu de ben segur contribuirà a continuar posant en valor el talent dels artesans de casa nostra i a complementar la dinamització comercial durant els primers dies de juliol, especialment coincidint amb la celebració del Concurs de Focs a la ciutat».