L’Associació de Càmpings de Tarragona Ciutat i la Guàrdia Urbana reforcen la seva coordinació
L’entitat preveu una bona temporada turística, seguint la tendència a l’alça dels últims anys
Amb l’estiu ja en marxa, l’Associació de Càmpings de Tarragona Ciutat i la Guàrdia Urbana han renovat, un any més, la col·laboració per oferir un entorn de convivència, civisme i seguretat durant la temporada alta, especialment en les àrees de major afluència. Aquesta aliança, ja
consolidada, reflecteix la voluntat del sector del càmping de participar activament en la construcció d’una destinació turística cívica, segura i responsable.
El treball conjunt entre l’Associació de Càmpings de Tarragona Ciutat i la Patrulla de Platges de la Guàrdia Urbana permet establir canals de coordinació operatius per afrontar amb eficàcia els reptes del període estival. En aquest sentit, els membres de l’Associació i la Guàrdia Urbana de Tarragona han dut a terme una jornada estratègica de planificació.
En el marc d’aquesta sessió, s’han establert com a prioritats millorar la coordinació entre els càmpings i també la que aquests tenen amb els serveis d’emergència, treballar per la prevenció d’incidents i oferir una resposta àgil davant possibles situacions d’emergències. La jornada ha servit també per compartir protocols d’actuació i bones pràctiques.
La consellera de Turisme de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha destacat que «és important que aquesta relació entre la Guàrdia Urbana i els càmpings es mantingui perquè són dues peces molt importants a l’estiu. Com a Ajuntament el que volem és que tothom pugui gaudir d’uns dies a la ciutat i que s’emporti un bon record i això passa, entre altres, per tenir uns espais agradables i segurs. Tarragona és un gran destí turístic i sinergies com aquesta demostren que per continuar sent una ciutat atractiva calen col·laboracions i coordinacions entre diferents sectors».
El president de l’Associació de Càmpings de Tarragona Ciutat, Roger Trillas, ha manifestat que «som conscients del paper que tenen els càmpings en el sector turístic de la ciutat, per això continuarem sumant esforços per preservar la qualitat de l’experiència turística i la convivència, com a mostra del nostre compromís amb la ciutat, els visitants i els ciutadans».
Entre les accions que materialitzen aquest compromís, destaca l’aportació que fa l’Associació a través dels anomenats «kits de subsistència», un recurs que es posa a disposició de la Guàrdia Urbana i que inclou mudes bàsiques per atendre de manera immediata a banyistes que ho puguin necessitar en situacions imprevistes. Aquesta iniciativa se suma al conjunt d’accions orientades a facilitar una gestió més àgil i coordinada durant la temporada d’estiu.
Bona previsió d’ocupació
Les previsions d’ocupació per aquests mesos als càmpings de la ciutat són positives. L’Associació de Càmpings de Tarragona Ciutat preveu mantenir la tendència a l’alça dels últims anys. Trillas explica que «les grans cites que han donat el tret de sortida a la temporada han deixat xifres prometedores al territori que fan pensar en una bona previsió de cara a l’estiu».
El principal mercat continua sent el de proximitat, amb una destacada presència del català, seguit del turista estatal i europeu, principalment l’alemany, el francès i l’holandès. Pel que fa al perfil del visitant també es manté majoritàriament el familiar.