Societat
L’Arrabassada vol mesures «més efectives» contra les inundacions causades per la nova residència
DomusVi ha realitzat un estudi topogràfic del terreny, mentre l’Ajuntament analitza la situació
La nova residència per a gent gran de Domus Vi, situada a la Vall de l’Arrabassada, està treballant per trobar una solució «més permanent» als problemes de canalització que provocaven inundacions en domicilis del barri. Si bé el grup va realitzar les actuacions necessàries per obtenir el permís d’obertura per part de l’Ajuntament, sembla que els veïns encara no estan satisfets. Segons ha pogut saber Diari Més, un estudi arquitectònic encarregat per les comunitats afectades, indica que les actuacions implementades fins ara només aconseguirien retenir un 20% de l’aigua en episodis de pluja intensa. Tècnics de la finca i de la mateixa residència van reunir-se durant el mes passat i coincideixen que cal una intervenció més profunda que asseguri una «solució definitiva».
Tal com ha pogut confirmar aquest mitjà, DomusVi ja ha realitzat un estudi topogràfic del terreny, amb l’objectiu d’aportar «solucions tècniques més efectives». El grup assegura que prevé obtenir els resultats «en els pròxims dies», i que aquests seran traslladats a l’Ajuntament per a establir un pla d’actuació. Per la seva banda, fonts municipals afirmen que des del consistori s’està realitzant una anàlisi de la situació, recollint les diferents queixes dels veïns per tal de buscar possibles solucions.
Tot i això, les comunitats afectades denuncien una «manca de resposta clara per part de l’Ajuntament» i asseguren que han presentat «múltiples instàncies sense obtenir retorn». Així, consideren «imprescindible» la implicació de l’Ajuntament, ja que, asseguren, «una part significativa de l’aigua s’origina en zones del solar municipal sense ús assignat». De fet, una de les comunitats afectades estudia «emprendre accions per via administrativa davant la passivitat institucional i manca d’informació».
Una problemàtica persistent
Cal recordar que la problemàtica es remunta a l’any 2022, quan l’equipament, situat al carrer Mercè Rodoreda, va començar la seva construcció. Des de llavors, els veïns afectats han intentat posar fi a les inundacions, que s’han repetit cada cop que plou amb intensitat. A finals de febrer d’aquest 2025, les tres comunitats més perjudicades, ubicades als carrers Llorenç Villalonga i Joan Fuster i Ortells, van presentar una queixa formal al Síndic de Greuges de Catalunya, denunciant tres anys de «greus danys», com ara «cotxes negats, desperfectes als ascensors i pisos que esdevenen inhabitables». Tal com ha pogut saber aquest mitjà, la institució va admetre la queixa, i les comunitats estan a l’espera d’actuacions formals.
Propostes sobre la taula
Ara com ara, les parts implicades defensen solucions diferents. Els tècnics de les comunitats proposen la instal·lació de dipòsits de retenció prèvia de l’aigua en origen, que permetrien emmagatzemar-la i derivar-la cap a la zona superior del solar, propietat de la residència, utilitzant la seva pròpia xarxa d’evacuació i els sistemes de bombeig existents. Per contra, durant la darrera trobada amb els representants de les finques, DomusVi va posar sobre la taula la possibilitat d’establir un pas d’aigües sobre terrenys comunitaris, una proposta que ha estat rebutjada pels tècnics veïnals, ja que la consideren «provisional i insuficient».