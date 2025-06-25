Política
ERC presenta una moció per regular els habitatges d’ús turístic a Tarragona
Els republicans també proposaran el pròxim ple que Tarragona sigui candidata per acollir els Jocs Special Olympics
El grup municipal d’ERC presentarà al proper Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona una moció per demanar la regulació urgent dels habitatges d’ús turístic i garantir el dret a l’habitatge per a tota la ciutadania. La proposta insta al consistori a complir el Decret Llei 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic, i a desenvolupar un Pla Especial Urbanístic per regular les condicions de concessió de llicències dels pisos turístics, limitant-ne el nombre i adaptant les mesures a les necessitats de cada zona de la ciutat.
El portaveu adjunt d’ERC, Xavi Puig, ha detallat que «demanem a l’Ajuntament que apliqui de manera urgent aquest decret llei de la Generalitat. L’habitatge s’ha convertit en la principal preocupació de la ciutadania tarragonina». La moció recorda que l’administració pública té l’obligació de vetllar perquè es garanteixi el dret a l’habitatge. Actualment, hi ha més de 2.000 habitatges d’ús turístic registrats a la ciutat, «una xifra que supera amb escreix el nombre recomanat per la normativa vigent sobretot per la seva desigual implantació, concentrant-se en alguns barris de la ciutat com Part Alta i Part Baixa», ha recordat Puig, qui ha lamentat que «l'augment de preus i la proliferació dels pisos turístics estan expulsant a molts veïns i veïnes dels barris». Amb aquesta moció, el grup municipal, vol prioritzar els drets de la ciutadania per sobre dels interessos econòmics i garantir una ciutat inclusiva, on tothom pugui viure dignament.
Per altra banda, ERC també proposarà el pròxim ple que Tarragona es converteixi en candidata per acollir uns Jocs Special Olympics, l’esdeveniment esportiu més important per a les persones amb discapacitat intel·lectual. «L'objectiu és fer de Tarragona un punt de referència en la promoció dels valors de la inclusió, la diversitat i el respecte mitjançant l’esport», ha declarat la consellera Gemma Fusté qui ha destacat que aquest esdeveniment «és un punt de trobada de milers d’atletes, entrenadors, famílies i societat civil que va més enllà de la competició, els Special Olympics són sinònim també de convivència, activitats social, lleure i sobretot un reconeixement al paper que les persones amb discapacitat intel·lectual juguen a la nostra societat».
Els republicans proposen que Tarragona sigui seu d’aquesta cita esportiva el 2027 o el 2031. «Les ciutats que acullen aquest esdeveniment experimenten beneficis duradors. A més, a Tarragona, comptem amb un teixit associatiu molt compromès en aquest àmbit amb entitats que fa anys que treballen per garantir els drets de les persones amb discapacitats», ha posat en valor Fusté.
En aquest ple ordinari de juny els republicans també presentaran una moció a favor que la Generalitat de Catalunya pugui fixar el seu propi salari mínim interprofessional. I un altre text, presentant conjuntament amb el grup d’En Comú Podem, on es demana l'embargament d’armes a Israel i el suport a les resolucions internacionals contra el genocidi del poble palestí.