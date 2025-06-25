Política
Els estatuts de la nova associació metropolitana regularan la participació d’ens públics i privats
La Diputació, els consells comarcals i la delegació del Govern hi col·laboraran de forma externa
Els ajuntaments de Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, Valls, Constantí i la Canonja es constituiran en una associació d’ens locals per fer avançar l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. Així ho van acordar els alcaldes i alcaldesses d’aquests municipis durant la reunió del Grup Impulsor celebrada el passat dilluns. Aquest nou instrument no comptarà amb la presència de la Diputació de Tarragona, tot i que l’administració provincial hi continuarà donant suport econòmic i tècnic a través d’un conveni de col·laboració.
A més, s’encarregarà de redactar els estatuts de l’associació, la qual es preveu que es constitueixi el pròxim 20 d’octubre a la Canonja, que es convertirà en la seu d’aquest nou ens metropolità. Entre altres, aquest reglament regularà la incorporació de nous ajuntaments, així com la participació d’altres entitats públiques i privades que no poden integrar-se com a socis. Podria ser el cas del Port de Tarragona, Pimec o ImpulsCatSud, els quals ja han mostrat interès a formar part d’alguns grups de treball; així com la Universitat Rovira i Virgili (URV) o empreses de la demarcació.
Els tècnics de la Diputació estudien les fórmules legals per donar-los cabuda, tot i que no sigui de forma directa, en aquest espai de governança. I és que, segons la normativa —Decret 110/1996, de 2 d’abril—, només poden ser membres d’una associació d’ens locals «els municipis, les comarques, la província, les entitats municipals descentralitzades, les entitats metropolitanes i les mancomunitats de municipis». En el cas de la Diputació, els consells comarcals o la delegació del Govern a Tarragona, han optat per donar suport de forma externa, amb convenis o altres vies.
Aquest estiu es presentarà una primera proposta d’estatuts, que s’hauran d’aprovar entre setembre i principis d’octubre pels plens de tots els municipis membres abans de constituir l’associació.
Valoracions positives
«Fins ara, ajudàvem els municipis. A partir d’ara, ajudarem el nou ens», va assenyalar la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, després de la darrera reunió del Grup Impulsor. «Avui s’ha fet un pas important de concreció cap a l’avanç de l’àrea metropolitana», va remarcar. Hi coincidia l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, qui va explicar que el fet de constituir-se com a associació ha estat «una decisió clau per dotar-nos de personalitat jurídica i poder accedir a les línies de finançament europees». A més, va apuntar que «s’obrirà les portes, a partir del 2026, a la incorporació d’altres entitats públiques i privades, enfortint més el nostre ecosistema de governança».
També ho apuntava Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, qui va afirmar que «aquesta estructura ens dona legitimitat i capacitat per presentar projectes amb impacte i visió de futur». «Seguim donant passes per definir el model de desenvolupament que volem per al Camp de Tarragona i per millorar la vida dels nostres ciutadans i ciutadanes». Per la seva banda, Pere Granados, alcalde de Salou, indicava que l’objectiu ha de ser «impulsar una eina que sigui àgil, operativa i eficaç per consolidar una estructura metropolitana en el futur». «Aquesta fórmula facilitarà la cooperació intermunicipal i establirà les bases per desenvolupar projectes conjunts de territori», va afegir.
L’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, també va assenyalar que s’ha fet «un nou pas endavant» i que «ara toca treballar perquè la futura associació sigui un instrument útil i eficaç». «Com hem fet en tot aquest procés, Valls s’hi suma des del minut zero», va remarcar. L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, va destacar l’«acord unànime» dels «ajuntaments promotors» en «la forma de gestionar aquesta reivindicació del territori». Malgrat això, avisava que «s’ha de trobar una solució a la no participació de Vila-seca, un veí amb el qual tenim una relació intensa, i amb el que necessitem comptar, pel qual farem tot el possible perquè així sigui».
L’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, no ha participat en les dues últimes reunions del Grup Impulsor arran de la polèmica per l’estació Intermodal. Fonts del consistori vila-secà apunten que es continua en la línia de «recuperar la confiança» i «a dia d’avui no formarà part de cap associació». El Grup Impulsor espera que, en els quatre mesos que queden per constituir el nou ens, es recondueixi la situació.
Instruments de gestió
El Grup Impulsor va destacar altres alternatives com la mancomunitat, la fundació o el consorci. L’associació va ser l’opció recomanada pels secretaris generals i interventors, donada la seva implementació ràpida i assumible. Aquest nou ens, que tindrà un caràcter estratègic i institucional, no pot gestionar els serveis dels municipis que l’integraran i aquests no podran delegar-hi l’exercici d’aquesta competència. Per això, l’associació es recolzarà en instruments de gestió compartida ja existents, com la mancomunitat de residus, o de nova creació, com la futura Oficina per al desenvolupament i competitivitat del Camp de Tarragona, on les entitats públiques i privades podrien jugar un paper més important.