Una branca cedeix i cau al carrer Joan Ruiz i Porta de Tarragona
Els veïns denuncien manca de manteniment a l'arbrat de la zona
Aquest matí s’ha produït una incidència al carrer Joan Ruiz i Porta, a la zona de Joan XXIII de Tarragona, quan una branca de grans dimensions ha caigut a la via pública. Afortunadament, no s’han de lamentar danys personals ni materials greus.
Segons denuncien els veïns, la calor intensa d’aquests dies, sumada a la manca de poda dels arbres, ha provocat que el brancam cedeixi i acabi a terra. Els residents han dit que fa gairebé dos anys que no es poden els arbres de la zona i reclamen a l’Ajuntament un manteniment més freqüent dels arbres per evitar possibles accidents en el futur.