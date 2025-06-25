Salut
El 75% de les dones tarragonines patirà algun episodi de candidiasis vaginal
Les professionals expliquen que és una de les consultes més freqüents als centres, tot i que se’n parla poc
El 75% de les dones tarragonines patiran algun episodi de candidiasis al llarg de la seva vida. Així ho expliquen Deme Patricio Peña i Francisca Rubí, llevadora i ginecòloga respectivament del programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva del Departament de Salut a Tarragona. «La vaginitis candidiàsica és un tema de consulta molt freqüent, tot i que se’n parla poc. Calculem que el 20% de les visites d’urgències a la llevadora són per aquest tipus d’infecció», explica Rubí.
No és una infecció de transmissió sexual. És causada per un creixement excessiu del fong Candida, a la vagina. Aquest fong normalment habita en petites quantitats en el cos humà, però factors comuns com ara desequilibris hormonals, antibiòtics, diabetis o un sistema immunològic debilitat poden conduir a un sobre creixement, i provocar una infecció.
«Hi ha factors de risc de base. Per exemple, si una persona té diabetis. L’estrès també, ho és per a tot. Pot influir a l’hora de patir episodis», exposa Patricio Peña. Les professionals alerten que, si es té la simptomatologia, sempre es vagi primer a la consulta. «A vegades es fan tractaments o es va directament a la farmàcia sense consultar amb una ginecòloga o llevadora abans. Això no s’ha de fer», sentencia Patricio Peña. A la consulta, les professionals sempre agafen una mostra i l’estudien. «Si intuïm que és candidiasis comencem el tractament i després de comprovar-ho el completem. Però pot haver-hi diferents motius, per això és important anar primer als centres sanitaris», afegeix.
Un o dos episodis al llarg de la vida
El més freqüent és que la majoria de dones presentin un o dos episodis al llarg de la seva vida. «Hi ha persones que en tenen més, tot i que és menys freqüent», diu Rubí. Quan es tracta d’episodis puntuals, el tractament és mitjançant cremes i òvuls. «Quan són diversos, es fan tractaments orals», indica la ginecòloga. Pel que fa a les mesures preventives, Patricio Peña recomana una higiene íntima «suau i respectuosa amb la zona». «S’han d’evitar les dutxes vaginals. Fer-ho molt sovint no va a favor de la flora vaginal, la perjudiquem», explica la professional. El tipus de roba que s’escull també és important. «La roba interior hauria de ser de cotó 100%, el model que sigui. I no anar molt cenyides, almenys quan anem a dormir», indica. Patricio Peña expressa que l’estiu és una temporada on anar més alerta. «Si ens banyem o fem esport, ens hem de treure de seguida la part de baix. Cada cop és més habitual veure-ho a les platges», conclou.