300 drons il·luminaran el cel la nit prèvia al Concurs de Focs Artificials
L’espectacle 'Somiant a Tarragona' anirà a càrrec de Flock Drone Art Studio
Tarragona ja està preparada per acollir la setmana vinent el 33è Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona del 2 al 5 de juliol. Una de les novetats d'enguany és que serà el primer concurs sense la plataforma del Miracle.
La nit prèvia a l’inici del certamen, Tarragona viurà per segon any consecutiu una exhibició de drons a la punta del Miracle, que donarà peu al Concurs pirotècnic. L’espectacle de drons serà dimarts 1 de juliol a les 22.30 h. L’empresa Flock Drone Art Studio oferirà l’espectacle Somiant a Tarragona, on submergiran els espectadors en un viatge on 300 drons il·luminaran el cel per donar vida als records, símbols i tradicions més profundes de la ciutat.
Figures icòniques de Tarragona es dibuixaran tot oferint un homenatge lluminós a la història, la cultura i als tarragonins i tarragonines.
Per segon any consecutiu, Flock Drone Art Studio aterra a Tarragona per enamorar a tots els tarragonins amb un espectacular show de drons.
Flock Drone Art Studio és un innovador estudi creatiu especialitzat en la creació i la producció d'espectacles de drons. La narrativa marca el punt d'inici del procés creatiu i el cel és el llenç que ofereix perspectives úniques i cinematogràfiques que en destaquen la seva essència. Amb un equip d'experts en tecnologia de drons i arts visuals, Flock Drone Art Studio combina passió, precisió i creativitat per portar els Drone Light Shows indoor i outdoor al següent nivell.
Pirotècnies
La 33a edició del Concurs de Focs compta amb quatre pirotècnies donant el tret de sortida la Pirotècnia El Pilar, de El Palmar – Teror (Las Palmas) el dimecres 2; el dijous la Pirotècnia Valenciana, de Llanera de Ranes (València); el divendres 4 serà el torn de l’empresa Ilusion Fireworks, de Wootton (Regne Unit) i dissabte tancarà el certamen Dream Fireworks, d’Enschede (Països Baixos).
Enguany ha estat una de les edicions del certamen en què més pirotècnies s’han presentat, passant de les 7 de l’any passat a 14, 9 estatals i 5 estrangeres. Aquest fet correspon en part a l’increment de pressupost per a dur a terme l’espectacle de les quatre empreses seleccionades, que rebran un import de 25.000 € (IVA inclòs), 5.000 € més que en les anteriors edicions. Però també, com va dir la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, «perquè des de l’Ajuntament fem una aposta ferma pel concurs, com una de les cites més consolidades i multitudinàries de l’estiu tarragoní» i destacava «l’increment del seu valor econòmic és una aposta clara per la qualitat dels espectacles».