Política
Viñuales prioritza la presència de la Generalitat a la de l'Estat al consorci pel patrimoni
L'alcalde de Tarragona espera un compromís del ministre de Cultura per la biblioteca provincial en «un temps prudencial»
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, prioritza la presència de la Generalitat per davant de l'Estat al nou consorci per a la gestió dels monuments declarats Patrimoni de la Humanitat que vol tirar endavant. En una entrevista a l'ACN, el batlle tarragoní considera que el Govern és un «soci més fiable» a l'hora de fer aportacions econòmiques per conservar el patrimoni i indica que el fet que hi sigui el Ministeri de Cultura «no és una condició 'sine qua non'». On sí que cal la implicació del govern espanyol és en la nova biblioteca provincial a la Tabacalera, i Viñuales confia en un compromís explícit del ministre de Cultura «en un temps prudencial». Així mateix, afirma que el trasllat de la Laboral a Ponent, avança.
El finançament per a la conservació dels monuments romans declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco és un dels cavalls de batalla de Viñuales. L'alcalde tarragoní considera injust que la ciutat n'hagi d'assumir tota sola el cost, que s'enfila a uns 5 milions d'euros anuals entre manteniment, inversions o personal, tenint en compte que és l'única ciutat Patrimoni Mundial de Catalunya. Recentment s'ha renovat el conveni de col·laboració amb la Generalitat pel qual les dues administracions es comprometen a aportar un mínim 100.000 euros anuals durant quatre anys únicament per conservació.
Però això és insuficient pel mandatari municipal, que reclama un consorci amb aportacions econòmiques de totes les administracions en el qual hi siguin presents Ajuntament, Generalitat, Estat i Diputació, sense tancar la porta a altres organismes com l'Arquebisbat de Tarragona. «Ha de ser un canvi de gestió, no només de finançament», subratlla.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en la seva darrera visita a la ciutat va refredar el paper del ministeri en aquest nou ens. Per Viñuales, no seria un problema: «la presència de l'Estat no és condició 'sine qua non'. Pot no ser-hi, però que hi hagi el seu patrimoni», concreta. «Si vull un soci de viatge més fiable, vull la Generalitat. L'Estat hi ha de ser, però hem mirat moltes fórmules consorcials i a vegades on hi ha l'Estat tot és més lent pels mecanismes burocràtics», manifesta.
Així doncs, les converses amb el Govern assegura que són fluïdes i que en els darrers dies han mantingut una nova trobada per parlar de la qüestió. «Detalls sobre temes de finançament i governança; anem avançant», celebra, i creu que «aviat» hi haurà un acord definitiu. A banda, també hi ha hagut contactes amb la Diputació de Tarragona, ja que «la intenció» és que «des de l'inici» hi hagi tots els actors dins del consorci, i no pas que s'hi vagin afegint progressivament.
Biblioteca provincial
Un dels projectes més destacats dels dos anys de mandat de Viñuales és la recuperació de l'edifici de Tabacalera. S'hi preveu que s'hi ubiquin nous serveis, com els estudis d'educació física que impartirà Euses, que aculli el conservatori de música de la Diputació de Tarragona o l'Insitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) i fins i tot es treballa perquè també s'hi traslladin l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) i l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).
Però la pedra angular és que s'hi instal·li la nova biblioteca provincial, de titularitat estatal. En la darrera visita d'Urtasun mencionada anteriorment, el ministre no es va posicionar clarament sobre l'impuls de l'equipament. Viñuales hi treu ferro: «abans de comprometre's puc entendre que tingui certa cautela», diu en referència a Urtasun, «però la comissió tripartita treballa bé i la Generalitat també ha estat molt clara» respecte la necessitat de posar-hi la biblioteca, comenta l'alcalde. Amb tot, reconeix que li «agradaria una resposta en un temps prudencial» perquè la qüestió ja fa bastants mesos que s'allarga.
Trasllat de la Laboral
En matèria educativa un dels projectes que també hi ha damunt la taula és el trasllat del Complex Educatiu de Tarragona, conegut popularment com la Laboral, a Campclar. Perquè això es produeixi, abans cal que es desbloquegi la negociació entre l'ajuntament i l'empresa Exolum -antiga CLH- per tal que abandoni la seva ubicació actual a tocar del riu Francolí i s'instal·li on ara hi ha la Laboral, en uns terrenys de 69 hectàrees propietat de la Generalitat que també servirien per ampliar les instal·lacions del port de Tarragona.
Les reunions entre Exolum i el consistori continuen. La darrera, fa pocs dies. «Estem fixant quina ha de ser la quantitat indemnitzatòria, que és el que després s'ha de donar en edificabilitat a Exolum», explica Viñuales. El batlle es mostra convençut que la companyia, un cop tingui els nous terrenys, continuarà amb la seva activitat a la ciutat, ja que els permetrà «reconvertir el seu negoci». «El problema és que volen continuar i allà on són, no ho poden fer. Han marxat de moltes ciutats en situacions similars a la de Tarragona», reconeix.
Així, creu que amb el port i la Generalitat podran fer «una jugada boníssima per tothom». La seva idea és la següent: «el port podria comprar els terrenys de la Laboral a la Generalitat, que tindria cert finançament per fer el trasllat a Campclar a uns terrenys que són propietat de l'Ajuntament i que li cediríem». A més, defensa la nova ubicació a Ponent del Complex Educatiu, «a tocar del tramvia i l'Anella Mediterrània», i sosté que «no pot seguir» on és ara, al costat del polígon químic. «És bo per a tothom», reitera.
En aquest sentit, dijous passat el Parlament va instar el Govern a «desenvolupar i executar un projecte integral» a les 48 hectàrees que hi ha entre Campclar i Bonavista, i s'hi ubiquin la gran majoria dels serveis que hi ha a les 69 hectàrees actuals. Per Viñuales, el nou complex educatiu ha de tenir «un format diferent» del que hi ha ara i no li preocupa que hi hagi 21 hectàrees de diferència perquè els nous edificis i espais comuns seran «més eficients» i no hi haurà «distàncies quilomètriques» entre serveis, sinó que estarà tot més compactat.
Paral·lelament, assegura que les converses amb la Generalitat van a bon ritme. Fa dos mesos, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, es va comprometre a redactar un conveni de col·laboració per la creació d'un grup de treball que ha de permetre el trasllat dels serveis educatius i socials a la Laboral. «Ja el tenim», celebra l'alcalde. A la vegada, defensa que els edificis de la Laboral catalogats com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), no es tocaran. «La idea és que quan aquell espai canviï sigui per empreses o centres tecnològics. Són edificis icònics i que es protegeixen», avança.
Crisi al PSOE
Alguns dels projectes que impulsa el govern municipal que encapçala Rubén Viñuales depenen en part del govern de l'Estat, com el trasllat de les mercaderies per l'interior, l'estació intermodal o la biblioteca provincial. Però la crisi que viuen el PSOE i el govern espanyol podrien fer-los trontollar. De tota manera, Viñuales creu que això «no ha d'afectar» perquè l'executiu estatal «ha de continuar». «S'han revaloritzat les pensions, ha pujat el salari mínim, Espanya té la millor economia del món, mai hi ha hagut tanta gent afiliada a la Seguretat Social... aquest panorama catastròfic i apocalíptic que planteja la dreta jo no el veig per enlloc», considera.
Pactes municipals
La minoria en la qual viu l'executiu de Viñuales a l'ajuntament tarragoní no està previst que canviï durant la legislatura. La no entrada de Junts al govern local i la posterior marxa d'una de les conselleres dels de Puigdemont encara fa més complicat arribar a acords, ja que a dia d'avui hi ha tres consellers no adscrits.
De tota manera, l'alcalde es mostra tranquil: «no ens trastoca perquè nosaltres intentem negociar; no hem tingut majoria absoluta ni ens hem comportat com si la tinguéssim». «Ho hem anat tirant tot endavant, però no per la nostra gran habilitat negociadora, sinó perquè presentem bons projectes per Tarragona. Dediquem molts esforços a explicar de manera clara i transparent cada projecte a la resta de l'oposició i això no ha de canviar; seguirem en la mateixa línia» finalitza Viñuales.