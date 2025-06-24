Sant Joan
La Flama del Canigó torna a encendre Tarragona des del Serrallo en una nit plena de foc i tradició
La flama, custodiada pel Club Vaixell i acompanyada per gegants, diables i castellers, va encendre la revetlla i es va estendre pels barris i pobles del territori
Tarragona va viure ahir a la nit una de les seves jornades més emblemàtiques amb l'arribada i extensió de la Flama del Canigó, símbol de la cultura i la llengua catalanes, que va il·luminar els carrers des del barri marítim del Serrallo.
La Flama va arribar a quarts de set de la tarda al port pesquer, on va ser rebuda per una vibrant comitiva festiva. El Club Vaixell, entitat de lleure per a persones amb discapacitat, va tenir l’honor de custodiar el peveter. L’acte va estar acompanyat pels Diables Voramar, els gegants del Serrallo i les colles castelleres de la ciutat, que van alçar pilars de benvinguda per celebrar el moment.
Posteriorment, la flama es va repartir entre diversos barris i municipis del Camp de Tarragona, que la van portar cap a les seves pròpies revetlles i fogueres.
El punt àlgid de la celebració a Tarragona va arribar a dos quarts d'onze de la nit, amb la cercavila de foc que va recórrer la Part Baixa. Hi van participar el Ball de Diables de Tarragona, el Drac, el Bou, el Griu, la Víbria i la Colla de Diables Voramar, a més de grups convidats com el Ball de Diables de Sabadell i la Bèstia de Parets. El recorregut va culminar a la plaça Corsini, on una gran foguera central va donar pas a la revetlla popular organitzada per l’Ajuntament.
La festa també es va viure intensament arreu del Camp de Tarragona. A Reus, la Flama va arribar a dos quarts de sis de la tarda i la ciutat es va omplir de foc i música amb el tradicional correfoc iniciat a les deu de la nit. A Valls, en plena festa major de Sant Joan, la nit va estar marcada per les Completes i la sortida del seguici festiu, mentre que dimarts la diada castellera amb la Colla Vella, la Colla Joves Xiquets de Valls i els Xiquets de Valls serà el gran atractiu del dia.