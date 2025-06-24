Neteja
El dispositiu especial de neteja de Sant Joan recull 13 tones de brossa a Tarragona
L'operatiu ha mobilitzat 36 treballadors i ha permès, per primer cop, la neteja de parcs i jardins en dia festiu gràcies al nou contracte de manteniment
L’Ajuntament de Tarragona ha desplegat aquest matí un dispositiu especial de neteja per minimitzar l’impacte de la celebració de la revetlla de Sant Joan a la ciutat. El balanç del servei ha estat de 13.400 quilograms de brossa recollida, distribuïda en 8.700 quilos de la fracció resta, 1.500 de cartró i 3.200 d’envasos.
El dispositiu ha comptat amb la incorporació de 36 treballadors addicionals que han començat les tasques de neteja a partir de les 4.30 hores, especialment a la zona de platges. Per dur a terme el servei, s’han utilitzat 13 vehicles, incloent-hi cinc escombradores, una esbandidora, un regador, una pala i un vehicle destinat a la recollida de restes de fogueres. També s’han habilitat equips de reforç per evitar el desbordament de contenidors i assegurar la recollida de residus a la via pública.
Els punts més afectats per la celebració, com la platja de l’Arrabassada, places i carrers amb gran afluència de gent, han quedat completament nets a primera hora del matí gràcies a la ràpida actuació del dispositiu.
Una de les novetats d’aquest any ha estat la neteja de parcs i jardins en un matí festiu. Per primera vegada, gràcies al nou contracte de manteniment, s’han organitzat tres brigades especials formades per entre quatre i sis operaris que han realitzat tasques de conservació, neteja i manteniment d’aquests espais tant al centre com als barris. Aquest reforç forma part de les millores incloses en el nou contracte, que amplia el servei als caps de setmana i dies festius, a diferència de l’anterior, que només cobria de dilluns a divendres.