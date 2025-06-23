Plagues
Tanquen una part de la Plaça del Fòrum de Tarragona després de realitzar-hi un tractament contra paneroles
El precinte i les tanques es van col·locar divendres i les trauran aquest dimecres
La zona central de la plaça del Fòrum està precintada des del divendres. Aquell dia, l’Ajuntament de Tarragona va iniciar un tractament contra les paneroles que havien envaït aquest emblemàtic espai de la Part Alta ple de pedres romanes.
El consistori va realitzar dur a terme actuació després de rebre l’avís per part dels veïns sobre l’alta presència d’aquests insectes. Segons fonts municipals, l’empresa encarregada del control de plagues —Secomsa—, va realitzar un informe i, posteriorment, es va decidir aplicar «un tractament continuat amb un gel tipus silicona», que és el mètode «menys agressiu possible» i indicat per a «espais exteriors».
L’Ajuntament va tancar aquesta part de la plaça per evitar-hi el pas de persones i està previst que el precinte i les tanques es retirin aquest dimecres 25 juny al matí. «És un problema recurrent a l’estiu», assegura el president de l’Associació de Veïns Ara Part Alta, Quim Castellví, qui apunta que «aquest any s’ha avançat perquè aquestes setmanes ja ha començat a fer una calor que no és habitual».
En aquest sentit, celebra que el consistori dugui a terme un tractament contra les paneroles, però considera que és necessari «fer tasques de prevenció i no esperar fins que surtin». El representant veïnal explica que «s’acumula molta brutícia entre les pedres de la plaça», on «hi ha mercadet dos dies a la setmana», i això atrau els insectes.
Per això, reclama «més neteja» i un «manteniment recurrent» de l’espai. «Aquesta imatge no correspon a una ciutat que és Patrimoni de la Humanitat», etziba.