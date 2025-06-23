Municipal
El plenari debatrà sobre iniciar el tràmit d'extinció de la concessió del trenet de Tarragona
Actualment el deute de l’actual concessionari és de 1.237.429,35 €
El Consell Plenari debatrà sobre l’inici de l'extinció de la concessió del trenet turístic a causa de l’impagament de l’actual concessionari RJ AUTOCARES SL. Aquest punt, s’inclourà a l’ordre del dia del proper plenari del 26 de juny. Un cop ho aprovi el plenari, s’iniciarà un període d’audiència de 10 dies perquè l’empresa pugui fer les al·legacions que consideri oportunes.
El 29 de setembre de 2020 el Consell Plenari va adjudicar a RJ AUTOCARES SL, la concessió per l’explotació de l’ús turístic per un termini de 10 anys, i per un cànon anual de 450.100,00 €. La concessió va formalitzar-se amb data 31 de maig de 2021, i amb data 11 d’abril de 2022, el concessionari va presentar escrit en què va comunicar l’inici de l’activitat.
Ja al mes d’abril del 2022, l’empresa va demanar la modificació del cànon de la concessió. Aquest fet va ser desestimat el novembre passat pel Consell Plenari. Actualment el deute és de 1.237.429,35 €.