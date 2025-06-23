Mostra de Teatre Jove
Operació corbata: es fan passar per homes i per fi són escoltades
La companyia ExpressaT tanca la Mostra de Teatre Jove amb ‘Ellas contra ellos’, una adaptació de L’assemblea de les dones d’Aristòfanes
El món sempre ha estat dominat pels homes. Ja ho deia Aristòtil: «el mascle és superior per naturalesa, i la femella inferior». Ens agrada pensar el contrari, però cal acceptar que, tot i els avenços, continuem vivint en una societat masclista. I què millor que utilitzar el teatre com a canal de reivindicació. És el que ha fet la companyia ExpressaT amb Ellas contra Ellos.
El context, una de les trobades del Club Bilderberg. Un congrés on, des de fa 70 anys, es reuneixen destacades figures polítiques, socials, i del món empresarial. La majoria, homes. Inspirades per L’assemblea de les dones, d’Aristòfanes, unes adolescents activen l’Operació Corbata: fer-se passar per homes per entrar al congrés i alçar la veu per les dones. Tot, sota el convenciment que les dones cuiden el món i, per tant, s’ha de construir un món que cuidi a les dones. Una situació fictícia, però amb un missatge actual i amb un toc de comèdia que, de manera subtil, reivindica el masclisme generalitzat en l’àmbit polític. Una comicitat que també ajuda a rebaixar la tensió, ja que es tracta un tema delicat.
A poc a poc, la ficció es fusiona amb la realitat. Desapareixen els personatges, pren força el missatge i l’espectacle permet al públic veure la vida a través dels ulls d’una adolescent. Transmeten amb innocència i alhora amb una força arrabassadora les injustícies que, com a dones, viuen per primera vegada. És palpable com creuen en què diuen, i és inevitable sentir-se identificada amb la impotència que expressen. Una impotència que no les porta a rendir-se, sinó a empoderar-se.
El missatge és un contacte amb la realitat. Les dones continuem exposades a unes expectatives que no podem complir i sotmeses a la pressió estètica. Els jutges encara pregunten «quina roba portaves» i les mares ens supliquen que no tornem soles a casa. En certa manera és un recordatori del que hem viscut des de sempre, però que brutal sentir actrius tan joves estan tan compromeses amb el feminisme.
L’espectacle es diu Ellas contra ellos, però també es recalca que, realment, ha de ser Ellas con ellos. Els homes també han de formar part del feminisme. Perquè el masclisme que marca l’estereotip de ‘dona perfecta’ és exactament el mateix que pressiona els homes a complir uns estàndards de fermesa i força que, com afirma l’únic actor de la companyia al final de l’obra, són «insostenibles». S’abaixa el teló de la Mostra de Teatre Jove 2025, i aquesta última funció és l’altaveu inapel·lable que aquesta generació infravalorada, la dels likes, té les coses clares. I sobretot, no té por d’expressar-les.