Política
Nova reunió del Grup Impulsor per definir el model de governança de l’Àrea Metropolitana
Els alcaldes decideixen avui la forma jurídica de l’ens metropolità, dies després de la reunió de secretaris i interventors
Dia clau per a la definició del model de governança de la futura Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. El Grup Impulsor tornarà a reunir-se avui per acabar de decidir quina ha de ser la forma jurídica del futur ens metropolità. Associació, consorci, mancomunitat o fundació van ser les opcions que es van posar sobre la taula durant la trobada que es va produir fa deu dies, la qual va acabar sense concrecions.
La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, va deixar en mans dels ajuntaments l’elecció final, que han analitzat totes aquestes opcions durant els últims dies. De fet, els secretaris i interventors dels consistoris que conformen el Grup Impulsor es van reunir la setmana passada per analitzar quina d’aquestes figures és la més adient. A partir de la recomanació dels alts càrrecs municipals, els alcaldes prendran.
La Diputació, des de fora
Llauradó va deixar entreveure que la Diputació podria fer una passa al costat i no formar part del nucli dur d’aquest futur ens metropolità per passar a col·laborar des de fora. La presidenta d’administració provincial planteja continuar col·laborant des de fora, oferint suport econòmic i tècnic durant el procés de confecció de l’Àrea Metropolitana. Aquesta fórmula, però, genera reticències entre els ajuntaments on lidera el PSC (Constantí, Tarragona, Reus, Salou i la Canonja).
Hi ha altres administracions i entitats privades que també han manifestat la seva voluntat de col·laborar en els diferents grups de treball que ha impulsat el Grup Impulsor, com és el cas del Port, Pimec o ImpulscatSud. D’altra banda, cal recordar que es crearà una Oficina per al desenvolupament i la competitivitat del Camp de Tarragona.
Sense Vila-seca
L’Ajuntament de Vila-seca no va participar en la reunió de fa deu dies i tampoc assistirà a la d’avui. El motiu, com ha manifestat en diverses ocasions el seu alcalde, Pere Segura, és la «falta de confiança» per la polèmica de la Intermodal amb l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. En les últimes setmanes, la presidenta de la Diputació, així com l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, s’han mostrat optimistes respecte al retorn de Vila-seca als grups de treball.