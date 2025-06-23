Cultura
El Museu d'Història ofereix l'accés lliure a la Volta del Pallol per visitar la maqueta de Tàrraco
A partir de demà s’hi podrà anar sense necessitat de comprar l’entrada del 'mapping'
Des del Museu d’Història de Tarragona s’ha reformulat la visita a la Volta del Pallol on hi ha dos clars atractius turístics i culturals com son, d’una banda la maqueta romana de Tàrraco i de l’altra el mapping. En aquest sentit i coincidint amb els horaris d’estiu, s’han generat nous horaris que permetran, a partir de demà, poder visitar la maqueta sense necessitat de comprar l’entrada per veure la projecció.
Així doncs, d’una banda canvien els horaris de visita del mapping. Aquest canvi es deu també a la implantació de l’horari d’estiu, però alhora a una ampliació del servei, com el fet d’oferir més franges en anglès i francès, per als turistes.
L’altra novetat que suposa la millora de la visita i una demanda de molts guies de la ciutat, és que la Volta del Pallol estarà disponible per a accedir-hi per veure, només, la maqueta de Tàrraco al segle II dC de manera gratuïta. És a dir, hi haurà uns horaris establerts per visitar la maqueta lliurement, sense necessitat de pagar pel mapping, sempre respectant els horaris de passis programats.