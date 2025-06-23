Corpus
L’Ou com balla torna a presidir el claustre de la Catedral
A les 19 hores, va arrencar la Professó de Corpus
El claustre de la Catedral de Tarragona es va convertir ahir, una altra vegada, en una desfilada de veïns i visitants desitjant veure l'Ou com balla dalt de la font. En un escenari immillorable pel que fa a història, natura i arquitectura, els tarragonins van tornar a reivindicar la seva identitat i les seves tradicions.
A les 19 hores, va arrencar la Professó de Corpus encapçalada pel Magí de les Timbales, els Gegantons Negritos, els Gegants Moros i els Gegants Vells.