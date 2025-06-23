Diari Més

L’Ou com balla torna a presidir el claustre de la Catedral

A les 19 hores, va arrencar la Professó de Corpus

L’Ou com balla al claustre de la Catedral de Tarragona.

L’Ou com balla al claustre de la Catedral de Tarragona.Tjerk van der Meulen

El claustre de la Catedral de Tarragona es va convertir ahir, una altra vegada, en una desfilada de veïns i visitants desitjant veure l'Ou com balla dalt de la font. En un escenari immillorable pel que fa a història, natura i arquitectura, els tarragonins van tornar a reivindicar la seva identitat i les seves tradicions. 

A les 19 hores, va arrencar la Professó de Corpus encapçalada pel Magí de les Timbales, els Gegantons Negritos, els Gegants Moros i els Gegants Vells. 

