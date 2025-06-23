Innovació
Un cotxe amb hidrogen verd desenvolupat a Tarragona triomfa a Corea del Sud
El vehicle ha estat premiat en l'esdeveniment mundial d'empreses emergents COMEUP de Seül
L'empresa Tecnovelero, amb seu a Tarragona, està desenvolupant un vehicle elèctric urbà impulsat per hidrogen verd a baixa pressió, denominat Virante, que ha estat premiat a l'esdeveniment mundial d'empreses emergents COMEUP de Seül com una de les tres millors tecnologies entre 1.400 propostes, sent a més la única iniciativa no coreana guardonada.
El cotxe ha despertat un gran interès a Àsia, i la intenció de la companyia és iniciar enguany la fabricació a gran escala a Corea del Sud i a la Xina per començar a comercialitzar-lo el 2026. El projecte compta amb finançament del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació, dependent del Ministeri de Ciència.
«La principal singularitat de Virante és que pot inclinar-se en moviment com una motocicleta, però amb quatre rodes, gràcies a una patent pròpia: la Tecnologia d'Inclinació Variable», explica en una entrevista amb EFE el fundador i CEO de Tecnovelero, Javier Lavernia, enginyer especialitzat en disseny i desenvolupament de transports amb més de 20 anys d'experiència al sector de l'automoció.
«Aquest mètode dota el vehicle d'una estabilitat única i redueix el risc de bolcada, un problema comú en vehicles curts, alts i estrets», afegeix.
Virante, el desenvolupament del qual va començar el 2019, fa servir dipòsits d'hidrogen a baixa pressió, d'uns 200 BAR, intercanviables per l'usuari, un sistema que permet recarregar el cotxe en segons sense necessitat d'una gran infraestructura i, segons Lavernia, redueix en un 90 % la inversió necessària respecte als sistemes tradicionals d'hidrogen a alta pressió, de 700 BAR.
Es tracta d'un vehicle lleuger, biplaça, dissenyat per moure's per ciutats, amb una velocitat màxima de 90 quilòmetres per hora i una autonomia de fins a 400 quilòmetres. «És ideal tant per a ús privat com per a serveis de repartiment, on els repartidors poden funcionar durant dies sense necessitat de recarregar», afirma Lavernia.
El prototip es basa en el concepte d'un veler. «Creiem que el futur de la mobilitat a les ciutats serà similar al d'un vaixell de vela navegant pel mar: en silenci, sense contaminar i amb navegació via satèl·lit», assenyala.
Àsia ja ha trucat a la seva porta, sobretot després del premi rebut a Corea del Sud. «Aquesta distinció ens ha permès presentar el projecte davant de nombroses corporacions i fons d'inversió», afirma l'enginyer que acaba de tornar de la Xina, on ha visitat empreses d'automoció i tecnologia d'hidrogen i ha estat protagonista de reportatges a la premsa.
«Àsia està un pas per davant en tecnologies del futur i busquem introduir-nos inicialment en aquest mercat. Per al primer quadrimestre del 2026, els nostres socis industrials s'han compromès a vendre 500 unitats a Corea del Sud i Espanya. A més, tenim objectius ambiciosos per al Japó, l'Índia i la Xina, on estimem un mercat potencial d'aproximadament 5.600 milions d'euros», apunta Lavernia.
Entre els seus clients ja hi figuren municipis i empreses a Catalunya amb interès a integrar aquests vehicles en flotes i serveis municipals.
En termes mediambientals, el cotxe de Tecnovelero «utilitza hidrogen renovable amb vida útil pràcticament infinita i un impacte ambiental molt baix, estimant una reducció del 58 % en petjada de carboni respecte a vehicles competidors», explica el seu CEO.
Lavernia assenyala que «gràcies a lean manufacturing i a l'ús de components derivats de la motocicleta, la fabricació del cotxe és econòmica. L'empresa ha arribat a comptar amb 14 enginyers, majoritàriament de la Universtat Rovira i Virgili (URV), per a aquest projecte.
El preu de venda serà d'uns 12.800 euros i, segons l'enginyer, el manteniment «és pràcticament nul perquè és un vehicle elèctric amb pila de combustible i sense bateries pesades».