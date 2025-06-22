Reconeixement
Els Premis Ones 2025 reconeixen a Tarragona la lluita pel planeta i la justícia social
La gala va reunir activistes, artistes i premiats en una vetllada de consciència i emoció
La XXXI edició dels Premis Ones Mediterrània ha tornat a convertir Tarragona en un punt de trobada per a la defensa del medi ambient, els drets humans i la justícia social. L’acte, organitzat per Mare Terra Fundació Mediterrània, s’ha celebrat aquest 20 de juny amb un gran èxit de convocatòria i una notable sinergia entre els guardonats, en un ambient carregat d’energia positiva, reivindicació i esperit de canvi.
Durant la gala, conduïda pels periodistes Paula Jansà i Adrià Recasens, s’han lliurat reconeixements a persones i entitats que treballen per transformar el món des de diferents àmbits. Enguany, els premiats han estat:
- Operación Encina, amb el Premi Ones Bosque Habitado, per la seva tasca de reforestació i defensa del patrimoni natural.
- Susana Herrera, guardonada amb el Premi Ones Compromís Social, per la seva trajectòria vinculada a la solidaritat i la comunicació transformadora.
- Joaquim Bosch, qui ha rebut el Premi Ones Foca Mediterrània per la seva defensa de la justícia i els drets civils.
- Cristina Fallarás, reconeguda amb el Premi Ones Difusió i Sensibilització, pel seu activisme feminista i la seva feina periodística valenta.
- Mariposas Negras, amb el Premi Ones EFE Verde Canvi Climàtic, pel seu projecte de conscienciació mediambiental a través de l’art.
- L’Associació Mar de Fábula, amb el Premi Ones CE UICN, per la seva lluita incansable contra la contaminació marina.
- L’Associació Escritores por la Alpujarra, distingida amb el Premi Ones RIET, pel seu treball cultural en defensa del territori.
- I, tot i la seva absència a la gala, Néstor Martínez ha rebut el Premi Ones Mediterrani Atlàntic, com a reconeixement a la seva tasca internacional en defensa de la biodiversitat marina.
La gala ha comptat també amb una programació artística de primer nivell, amb actuacions de la Companyia Alma Flamenca, la Stromboli Jazz Band, i una exposició artística a càrrec de Paco Padilla, instal·lada a l’entrada del teatre. Com és tradició, tots els assistents han rebut un obsequi commemoratiu de part de la Fundació Mare Terra.