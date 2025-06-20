Gastronomia
La Pollada del Serrallo torna el dia 29 amb novetats i bones expectatives
«Volem fer una festa del barri i pel barri i donar vida al carrer Sant Pere», expliquen els organitzadors
La Pollada del Serrallo torna el pròxim 29 de juny després d’un any d’interrupció per les obres als carrers del barri. L’esdeveniment, organitzat pel restaurant el Taller, s’organitzarà al carrer Sant Pere de 12 a 17 hores. «La Pollada és una festa d’origen peruà que organitzaven les comunitats de veïns per a fer barri. I això és el que volem fer. Una festa del Serrallo i pel Serrallo», va explicar Òscar Garcia, copropietari de restaurant, en l’acte de presentació de la festa gastronòmica.
El Taller no estarà sol i presentarà novetats de la mà de cellers i productors del territori, com el celler 9+, Mas de la Caçadora, Cellers Blanch o Joan Bada. «Tindrem vermut casolà, vins de la zona, cervesa Twins tarragonina. És el producte amb el qual nosaltres també treballem el dia a dia al restaurant», va indicar Garcia.
750 racions
Pel que fa al menjar, els organitzadors preveuen preparar unes 750 racions, de pollada, fideuà o cebiche, entre d’altres. «La primera edició va ser un èxit de públic i ens va desbordar. Enguany estarem més preparats i preveiem que vingui encara més gent, al voltant d’un miler de persones», va exposar Garcia.
Prevenda de tiquets
El Taller ha activat un sistema de prevenda dels tiquets de menjar i beguda que estan disponibles a la web del restaurant. «Estaran disponibles fins al dia 22 i els seus compradors no hauran de fer cua. També ens servirà per fer una estimació del producte que necessitem», expliquen els organitzadors. Així, aquest esdeveniment gastronòmic i social vol aportar vida al barri marítim de Tarragona.
«Escoltàvem molt als veïns del Serrallo que ens deien que al carrer Sant Pere sempre hi havia molta festa. Més que a vora mar i tot. Amb els anys això s’ha anat perdent i ara ho volem recuperar. Els veïns ens ho agraeixen», va expressar Garcia. Amb tot, el segon any de la Pollada del Serrallo té bones expectatives.
«Esperem poder fer-la cada any i que esdevingui una festa de referència al calendari de la ciutat», va concloure Garcia. El Serrallo es prepara per dies de celebracions i el barri s’engalana per a les festes del seu patró, Sant Pere, amb una agenda plena d’actes.