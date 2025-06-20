Política
El Parlament insta el Govern a traslladar la Laboral i assegurar la seva dimensió
ERC, PSC, Comuns, PPC i Aliança Catalana voten a favor de portar el complex a les 48 Ha entre Bonavista i Campclar
El Parlament de Catalunya va aprovar ahir una moció presentada per ERC en la qual s’insta el Govern a desenvolupar i executar un «projecte integral» per al trasllat del Complex Educatiu de la Laboral a les 48 hectàrees entre Bonavista i Campclar, «assegurant la seva dimensió». La proposta va rebre el vot a favor del PSC, Comuns, PPC i Aliança Catalana, mentre que Junts i la CUP s’hi van abstenir. Vox va votar-hi en contra.
«Parlem d’una ocasió única per cosir els barris de Campclar i Bonavista, creant una nova centralitat i superant dèficits històrics d’inversió i cohesió urbana», va afirmar Raquel Sans, diputada republicana. La moció també demana que el projecte inclogui la soterrada de línies d’alta tensió. En aquest sentit, la moció presentada pels Comuns va girar entorn el finançament de l’operació urbanística.
«Té més d’operació especulativa que més d’iniciativa educativa», va expressar Lluís Mijoler, diputat dels liles. La moció destaca la importància que tindria el trasllat per al Port de Tarragona, que guanyaria espai per desenvolupar la seva activitat. Els Comuns consideren que l’operació serà un pelotazo que «beneficiarà el Port i Exolum». La seva esmena per assegurar que els costos seran assumits per la Generalitat es va acceptar.
El grup socialista va destacar que «anem tard». «Fa molts anys que el trasllat hauria de ser una realitat», va dir Ivana Martínez, diputada del PSC. Els socialistes van fer una crida a la planificació coordinada del futur espai perquè no es converteixi en un «cementiri d’edificis buits».
Polèmica per la dimensió
Des de Junts, el diputat Jordi Bertran va justificar la seva abstenció a la moció perquè el grup considera que la dimensió proposada és inferior a la que ara ocupa el complex educatiu, d’unes 150 Ha, segons Junts. «La zona escollida ja va dir el conseller d’Urbanisme Nacho García que era ‘encotillada’», va exposar Bertran. A més, els juntaires van expressar que «no entenen» l’ordre de prioritats en matèria educativa del Govern a Tarragona, «quan encara hi ha barracons als centres».
Bé Cultural d’Interès
Pel que fa al Partit Popular, el diputat Pere Lluís Huguet va apuntar que tenir 3.000 estudiants al costat de la indústria petroquímica «no es pot mantenir, ni és el més adequat». En l’esmena dels populars, que es va incloure a la moció, es va mostrar una preocupació sobre la conservació de l’edifici de la Laboral, ja que està considerat Bé Cultural d’Interès Local.
Des de la CUP no es van compartir els plantejaments de la moció d’ERC perquè «ens genera massa dubtes l’interès del Port». «Tampoc estem d’acord amb carregar-nos un espai d’interès cultural i històric», va dir Laia Estrada, presidenta del grup parlamentari.
«És purament especulatiu. Si hi ha risc químic, s’ha d’intervenir a la indústria. I si s’han de millorar les instal·lacions, es poden rehabilitar i millorar els accessos», va reblar Estrada. Per últim, Sílvia Orriols, diputada d’Aliança Catalana, va expressar que el trasllat és «una segona oportunitat per a gestionar-la millor». Des de Vox es va votar en contra de la moció perquè al document s’indica que és un «equipament de país».