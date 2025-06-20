Equipaments
El Museu de les Matemàtiques amplia horari i activitats pel proper curs
L'equipament tanca la primera temporada amb més de 6.500 visites escolars només en cinc mesos
El Museu de Matemàtiques de Catalunya a Tarragona (MMACA), de cara al curs escolar 2025-2026, augmentarà els dies de visites escolars i obrirà cada dia de la setmana al matí i amb més franges horàries. Aquesta temporada des de la seva inauguració, on més de 400 persones van visitar el museu, s’han realitzat més de 6.500 visites escolars. També es van esgotar totes les reserves per les sessions obertes a la ciutadania i centenars de persones han visitat cada divendres la miniexposició, gaudint de les matemàtiques en un format interactiu.
Aquest curs, que finalitza avui, els tallers que més èxit han tingut han estat els de màgia matemàtica i el de geometria amb bombolles de sabó on els participants han pogut descobrir la matemàtica que s’amaga entre experiments i jocs senzills. El MMCA tornarà després de les vacances d’estiu amb més ofertes d’activitats.
A partir de l’octubre, el museu reobrirà a la seu de l’IMET amb una actualització dels mòduls expositius i un nou programa de tallers per a famílies. Això és fruit de l’acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona, la Diputació de Tarragona i el Departament d’Educació i Formació professional.