Successos
Localitzen al pres fugat de Mas d'Enric a l'estació de tren de Tarragona
L'home no estava considerat com a perillós
Els Mossos d'Esquadra van localitzar l'intern de la presó de Mas d'Enric que s'havia fugat del centre penitenciari aquest dijous durant una sortida programada. Els fets van succeïr passades les deu del matí durant un passeig pels voltants de la presó, per la qual cosa van iniciar un dispositiu de cerca.
Segons va avançar el Diari de Tarragona, els Mossos el van detenir gràcies a la col·laboració dels vigilants de l'estació de tren de Tarragona, els quals van veure a un home esperant un tren a l'andana i que corresponia amb les característiques de l'home fugat. Segons van indicar els Mossos l'home no estava considerat com a perillós.
L'home va ser detingut per un delicte de trencament de la condemna i va ser retornat al centre penitenciari sense beneficis i permisos. Aquest complia condemna per delictes relacionats amb el patrimoni des de 2018 i sumava un total de 41 antecedents, segons el Diari de Tarragona.