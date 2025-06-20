Castells
Les exhibicions castelleres de 'Tarragona, Ciutat de Castells' tornen el proper dimarts
El Patronat Municipal de Turisme oferirà de nou un programa d'actuacions amb les 4 colles locals i amb els Nois de la Torre com a colla convidada
Tarragona Turisme ofereix des de dimarts, 24 de juny, Tarragona, Ciutat de Castells, que enguany arriba a la seva onzena edició. La programació tornarà a oferir una combinació d’exhibicions castelleres al Pla de la Seu, davant la Catedral, i de diades castelleres organitzades per les quatre colles locals amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona.
En total, enguany seran 22 les cites castelleres que, del 24 de juny al 24 de setembre, mostraran aquesta tradició, Patrimoni Immaterial de la Humanitat des de 2010, a tota la ciutadania i als visitants. El 24 de juny a la plaça de la Font tindrà lloc la Diada de Sant Joan a partir de les 19.30 h i, a l'endemà, dimecres 25, es realitzarà la primera exhibició que protagonitzaran els Nois de la Torre, colla convidada, a partir de les 20 h, i des del Pla de la Seu.
La consellera de Turisme, Montse Adan, ha destacat l’objectiu d’aquesta iniciativa és «donar a conèixer als nostres visitants una tradició tan nostra i fer-los partícips dels castells, Patrimoni Immaterial de la Humanitat». Ha afegit que «després d’onze anys, queda demostrat que aquesta feina conjunta entre Tarragona Turisme i les colles castelleres locals està més que consolidada i que enamora tots aquells que la gaudeixen per primer cop». A més, diu, «les exhibicions són una oportunitat també per a la gent de tot el nostre territori».
Les quatre colles locals de Tarragona (Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Castellers de Sant Pere i Sant Pau) juntament amb els Nois de la Torre, que és, de nou, la colla convidada, protagonitzaran fins a deu exhibicions tots els dimecres a les 20 h davant la Catedral, a excepció del 20 d’agost.
Entre les onze diades castelleres que inclou el programa, destaquen les de les festivitats de Sant Magí i Santa Tecla, el 19 d’agost i 23 de setembre respectivament, a més de la del primer diumenge de les festes, que enguany serà el 14 de setembre, i la de la Mercè, el 24 de setembre, amb els emotius pilars caminant.