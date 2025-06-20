Municipal
L'Ajuntament destinarà 481.820,05 euros a nou equipament del Palau de Congressos
Enguany hi ha previstos fins a 20 esdeveniments en aquestes instal·lacions amb un impacte econòmic de 8.807.772 milions d’euros a Tarragona
El Govern municipal de Tarragona portarà al proper plenari del 26 de juny un modificatiu de crèdit que inclou 481.820,05 euros per a diverses actuacions de millora i renovació de mobiliari, adquisició d'equipament tecnològic, acústic i audiovisual, i nova il·luminació del Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
«La inversió en nou equipament per aquest espai és essencial per a garantir que les instal·lacions s’adeqüen a les exigències d’organitzadors d’esdeveniments i participants», ha explicat Montse Adan, consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç. Amb aquest modificatiu, «el Palau s’adaptarà a les noves necessitats funcionals ja que aquest equipament és una carta de presentació a empreses i institucions i, per tant, la seva actualització la veiem imprescindible».
D’altra banda, l’accessibilitat i la sostenibilitat són característiques essencials que ha de tenir el mobiliari del Palau per seguir acollint esdeveniments de gran envergadura. També es treballarà en la millora de l’ambient acústic i de la il·luminació que permetrà una sonoritat de més qualitat a les sales. D’aquí, la inversió de 230.600 euros destinada a aquestes tasques.
A això, se li sumen 15.000 euros que permetran renovar l’equipament informàtic, així com 123.600 euros que serviran per a la renovació dels equipaments tecnològics actuals (s’adquirirà cartelleria digital, racc de premsa, micròfons, megafonia mòbil, altaveus, etc).
Entre les actuacions previstes també hi ha la substitució del transformador principal (38.708,69 euros) i del segon transformador (34.195,36 euros). Per últim, el modificatiu de crèdit inclou la substitució de la caldera. Aquesta actuació suposa una inversió de 39.716 euros.
I, per continuar sent un referent en l’organització d’esdeveniments, el Palau de Congressos ha de comptar amb instal·lacions que s’adaptin a les demandes actuals del mercat.
Impacte econòmic
Aquest 2025, s’han celebrat 20 congressos al Palau de Congressos de Tarragona amb 14.517 assistents i un impacte econòmic de 8.807.772 milions d’euros a la ciutat. De cara a l’any vinent, l’Ajuntament té tancada, fins ara, una graella de 14 congressos que suposaran un impacte econòmic de 6.954.650 euros. I, ja s’està treballant també en els esdeveniments de l’any 2027 amb 5 congressos tancats que comportaran una previsió de 5.419.700 milions d’impacte econòmic.
La inversió prevista en el Palau de Congressos referma l’aposta del Govern municipal pels esdeveniments de gran repercussió i per un tipus de turisme que no és estacional i que, per tant, afavoreix la desestacionalització per la qual treballa l’Ajuntament. De fet, el turisme de congressos i convencions és una forma de turisme que mou grans quantitats de diners any rere any. Més de 7.000 milions d’euros a Espanya el 2023. El motiu és que dona resposta a les necessitats d'un col·lectiu en auge: viatgers que es desplacen per motius de reunions, treball o per a assistir a un esdeveniment.
Adan ha afegit que «Tarragona està de moda i això ens obliga a adaptar-nos a les noves tecnologies i a les noves demandes en l'àmbit dels congressos».