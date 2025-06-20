Municipal
L'Ajuntament aprovarà al pròxim ple la cessió d'un magatzem de la Tabacalera per a l'ICAC
La Generalitat assumirà els 5,3 milions d'euros del trasllat
L'Ajuntament de Tarragona té previst aprovar en el pròxim ple del 26 de juny la cessió d'un magatzem de l'edifici de Tabacalera a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC). En concret, al plenari es debatrà l'aprovació dels plecs de clàusules administratives i l'adjudicació a l'ICAC de la concessió administrativa per a construir i gestionar la nova seu al magatzem número 6 per a un període de 50 anys, amb cànon gratuït. L'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, ha explicat a l'ACN que la Generalitat assumirà els 5,3 milions d'euros del cost del trasllat, que inclou tant el projecte executiu com les obres i l'equipament de les noves instal·lacions.
El magatzem 6 té una superfície de 3.000 metres quadrats, un espai que permetrà a l'ICAC ampliar laboratoris, oficines i aules. Viñuales ha recordat que la iniciativa està relacionada amb la intervenció de millora que l'Estat està fent a la Necròpolis paleocristiana, que se situa precisament a tocar del magatzem 6. «La Tabacalera està cridada a ser la peça clau de la nova centralitat que estem creant al Francolí i el trasllat de l'ICAC hi juga un paper molt important», ha expressat.
Així mateix, la nova ubicació de l'institut alliberarà el seu espai actual a la plaça d'en Rovellat. Un espai que, a priori, ha de ser la nova seu dels Xiquets de Tarragona.