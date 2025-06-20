Sant Joan
La Guàrdia Urbana de Tarragona desplegarà un dispositiu per a la celebració de Sant Joan
El servei ordinari es reforçarà amb 1 sergent, 2 caporals i 15 agents
La Guàrdia Urbana de Tarragona té a punt el dispositiu de seguretat amb motiu de la celebració de les festes de Sant Joan. Durant aquests dies, la ciutat està immersa en aquesta festivitat i hi ha organitzades desenes d’actes culturals, revetlles a la plaça Corsini i als barris, entre altres. Per aquest motiu, la policia tarragonina farà un desplegament important durant la revetlla de Sant Joan, ja que a banda dels agents i comandaments que formen part del servei ordinari es reforça amb un sergent, 2 caporals i 15 agents més.
L’objectiu és que la ciutadania pugui gaudir de les festes amb tranquil·litat i seguretat. Ara bé, des del cos policial demanen que la gent gaudeixi la revetlla amb respecte i civisme.
A banda, la Guàrdia Urbana, en col·laboració amb Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Agents Rurals i Servei Marítim, ha preparat un dispositiu del 21 al 24 de juny per protegir espais com el Bosc de la Marquesa, Tamarit, Cala Fonda o Cala Jovera. L’objectiu és evitar acampades, impedir l’encesa de focs i l’ús de material pirotècnic en aquestes zones forestals, entre altres. En aquest dispositiu també es comptarà amb la participació dels vigilants del bosc de la Marquesa. Hi haurà vigilància per mar amb les embarcacions dels diferents cossos policials, per terra amb les patrulles sobre el terreny i per aire, amb els drons de la GUT.
Consells
Des del Departament de Protecció Civil de l’Ajuntament Tarragona faciliten una sèrie de consells molt útils per a la celebració de la revetlla i recorden que prevenir els incendis és responsabilitat de tothom. En cas d’emergència cal trucar al 112.
Està previst que una desena de voluntaris de Protecció Civil es despleguin amb l’ambulància i el vehicle amb la bomba d’aigua per a la revetlla a Corsini i pels correfocs.
Des del cos recorden que les fogueres només es poden fer en espais autoritzats. Cal mantenir una distància de seguretat amb habitatges, vehicles i zones forestals i no utilitzar líquids inflamables.
Pel que fa a pirotècnia cal comprar només productes homologats i seguir les instruccions d’ús. No manipular dins de casa i evitar l’ús per part de menors sense supervisió.
Transport públic
L’EMT activarà totes les línies nocturnes la nit de la revetlla de Sant Joan:
- La L71 (Imperial Tàrraco - SPiSP - Sant Salvador), la L72 (Imperial Tàrraco - La Granja - Bonavista - La Canonja) i la L73 (Imperial Tàrraco - Boscos - La Mora).
Amb motiu de la festivitat de Sant Joan, la zona regulada de la ciutat de Tarragona romandrà lliure de pagament. Del dilluns 23 de juny a les 12 h, fins al dimecres 25 de juny a les 11 h.