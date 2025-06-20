Recerca
Protesta per l'impagament del 4t any en una visita de la consellera a Tarragona
Montserrat insisteix que «no és possible» assumir el cost dels contractes mentre hi hagi pròrroga pressupostària
Una desena de persones del col·lectiu Doctorandes en Lluita de la URV s'han concentrat a primera hora del matí a les portes de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) de Tarragona, coincidint amb una visita de la consellera d'Universitats i Recerca, Núria Montserrat. Els investigadors han protestat per l'impagament del 4t any de contracte i han traslladat el seu malestar a la consellera.
Neus Anglès, membre de Doctorandes en Lluita, ha lamentat a l'ACN que Montserrat «tira pilotes fora» i ha assenyalat que, si ella volgués, «podria concedir el quart any avui mateix». La consellera ha parlat uns minuts amb els concentrats i ha insistit que «no és possible» assumir el cost dels contractes mentre hi hagi pròrroga pressupostària.
Doctorandes en Lluita continua mobilitzant-se per reclamar que se'ls pagui el quart any de contracte per poder acabar les tesis doctorals. Aquest divendres al matí ho han fet davant l'ICAC per manifestar-se davant la consellera d'Universitats i Recerca. Des del departament havien assegurat que es podria fer el pagament si s'aprovava el tercer suplement de crèdit. Tot i que el Govern ho va fer amb el suport d'ERC i els Comuns, ara des d'Universitats tanquen la porta a aquesta possibilitat.
El grup d'investigadors ha demanat a la consellera que «compleixi la seva paraula i amb la llei». «Ella té la competència jurídica, administrativa i econòmica per poder fer realitat les seves paraules, per poder deixar d'estar en irregularitat de llei», ha argumentat Anglès. «No és qüestió econòmica, la Generalitat pot assumir el cost del nostre quart any. És una qüestió de voluntat política», ha continuat.
Tot i que Montserrat ha mostrat la seva «sensibilitat» vers les demandes dels doctorands, fonts de la conselleria han assenyalat que el programa contempla un contracte d'un any de durada, prorrogable fins a un màxim de tres anualitats. Malgrat això, des del departament «entenen i comparteixen la preocupació expressada». «Aquesta reivindicació és legítima i s’inscriu en el context més ampli de millora de les condicions de la carrera investigadora a Catalunya», apunten. Però insisteixen que «mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària, no és possible assumir aquest compromís de manera immediata».
Des del departament indiquen que si hi ha pressupostos aprovats l'any vinent, el compromís és que els nous contractes tinguin una durada de quatre anys. Doctorandes en Lluita refreda aquesta possibilitat tot recordant que la «dinàmica» d'aquest mandat fa pensar que els comptes l'any vinent tampoc s'aprovaran, més encara en un context que «cada cop estan sortint més casos de corrupció al voltant del partit que està al govern de la Generalitat».
Suport del rector
Des de Doctorandes en Lluita afirmen que el rector de la URV, Josep Pallarès, els hi dona «suport». Han explicat que Pallarès es va reunir amb la consellera i que Montserrat s'havia «molestat». Una possibilitat és que la universitat acabi assumint el cost del quart any, però els doctorands apunten que aquesta acció també ha d'estar autoritzada per la conselleria.