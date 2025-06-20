Serveis
Antifrau alerta el consell de TGN Ràdio: multa de fins a 1 MEUR per cessar el gerent
El seu acomiadament es podria entendre com una «represàlia»
L’Oficina Antifrau de Catalunya va enviar ahir un requeriment als membres del Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona (EMMCT) on alerta sobre les sancions que pot comportar un possible cessament injustificat del gerent de Tarragona Ràdio, Xavier de Gispert, que està protegit com a informant d’un cas de corrupció. En aquest escrit, l’organisme autonòmic recorda que «les infraccions molt greus», com seria aquest cas, pot comportar multes d’entre 600.001 i un milió d’euros.
A més, l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant pot acordar l’«amonestació pública, «la prohibició d’obtenir subvencions o altres beneficis fiscals durant un termini màxim de quatre anys» o «la prohibició de contractar amb el sector públic durant tres anys». En tot cas, aquestes sancions recaurien sobre l’EMMCT i no sobre els propis membres del consell d’administració.
Antifrau avisa que, si es decidís cessar el gerent de la ràdio municipal, això «es podria presumir una represàlia per les denúncies que va presentar». Cal recordar que De Gispert va portar a Fiscalia suposats pagaments irregulars per valor de 800.000 euros entre 2009 i 2019, sota mandat socialista. Per tant, en l’hipotètic cas d’un acomiadament, l’empresa municipal hauria de demostrar que es deu a «altres causes justificades».
En aquest sentit, l’ens català afirma que «convé qüestionar-se si la gestió de l’apagada general [del 28 d’abril] a Tarragona Ràdio és un motiu com per cessar o atribuir responsabilitats al seu gerent [...] de manera suficient per destruir la presumpció de represàlia». Sobretot, «tenint en compte l’abast i les conseqüències» del tall a «gran part de la península Ibèrica i part del sud de França».
D’altra banda, Antifrau recorda que «els destinataris dels requeriments que fa aquesta Oficina han de notificar-li qualsevol actuació prèvia o preparatòria que pugui tenir una incidència en l’esfera laboral de la persona protegida. En aquest sentit, assenyala que la presidenta de l’EMMCT, Sandra Ramos, coneix «sobradament» aquesta obligació. Respecte al consell d’administració que va tenir lloc el 29 de maig, l’organisme autonòmic exposa que s’hauria d’haver notificat que «hi havia un punt en l’ordre del dia en què es qüestionaria la gestió del gerent i, molt, probablement se li demanarien responsabilitats».
Antifrau recull l’esborrany de l’acta de la reunió i reprodueix les afirmacions d’alguns membres del consell, com «tot això exigeix una depuració de responsabilitats» o «el més preocupant és que el gerent no faci autocrítica».
Un «to» diferent
La presidenta tampoc va informar sobre la sessió extraordinària del Consell d’Administració de l’EMMCT que va tenir lloc ahir al vespre. Aquesta trobada no va ser tan convulsa com l’anterior. Alemnys, així ho explicava la portaveu d’ERC, Maria Roig: «Sortim satisfets del to que hem viscut, constructiu propositiu». «Sembla que la idea de demanar un cessament s’ha esvaït de les reunions, també impulsat pel requeriment que hem rebut tots els membres al matí».
Per la seva banda, Jordi Collado (ECP) afirmava que «respectem profundament la tasca d’Antifrau, però no entenem què té a veure el requeriment amb el que es debatia al Consell, on en cap moment es preveia cap cessament». D’altra banda, apuntava que continuaran reclamant «explicacions que encara no s’han donat» i «hem demanat que es transcrigui l’acta a partir de l’àudio per garantir la màxima transparència». El govern municipal i el PP no van voler pronunciar-se sobre l’avís d’Antifrau. Tampoc ho va fer Jordi Sendra (JxCat), tot i que va celebrar que «els informes encarregats als diferents departaments de l’Ajuntament» confirmen que «el que va passar el 28 d’abril no va ser per una mala gestió».
Cronologia
29 d’abril. ECP publica un comunicat on critica la «desconnexió» de la ràdio, que forma part del PLASEQTA, i exigeix «depurar responsabilitats».
30 d’abril. Es va convocar una Junta de Portaveus extraordinària. ERC va rebutjar el comunicat d’ECP i va posar en valor els treballadors de la ràdio.
16 de maig. JxCat va presentar una moció al ple per demanar més pressupost per a Tarragona Ràdio.
29 de maig. Es va celebrar una sessió ordinària del Consell d’Administració de l’EMMCT, durant el qual es va tractar la gestió de la ràdio municipal durant l’apagada. Collado (ECP) i Martorell (PP) van carregar contra el gerent. Alsina (JxCat) i Gómez (no adscrit) van demanar depurar o assumir responsabilitats. La presidenta, Ramos (PSC), va dir que demanaria informes dels tècnics municipals.
9 de juny. El Món publica una notícia on assegura que l’Ajuntament intenta destituir al gerent de Tarragona Ràdio Xavier Gispert per la seva gestió durant l’apagada.
19 de juny. Té lloc una sessió extraordinària del Consell d’Administració d’EMMCT per presentar informes municipals.